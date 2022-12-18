Ракеты с высокоточной наводкой: что известно Brimstone 2, которые Британия предоставила ВСУ

Цивилизованные государства мира, в частности, Великобритания, продолжают помогать Украине вооружением. В частности, в Лондоне сообщили, что передали Вооруженным Силам высокотехнологичные ракеты Brimstone 2.

Российским оккупантам неизбежно рано или поздно придет конец, ведь они используют тактику еще времен Второй мировой, потому и уязвимы к ударам высокотехнологичное оружие. К тому же 17 декабря в Министерстве обороны Великобритании отчитались о предоставлении нашему государству новой партии военной помощи, которая должна обеспечить захватчикам окончательное фиаско на поле боя.

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Ракеты играют решающую роль и сдержат Россию.

Как отмечают в Лондоне, новый тип ракет Brimstone 2 не позволит захватчикам продвинуться ни на метр. Однако следует заметить, что аэродром, на который прибыло оружие, неизвестен. Очевидно, это военная тайна.

Эта высокоточная управляемая ракета была первоначально разработана для использования с самолета для ударов типа "воздух – земля". А вот украинские сухопутные войска успешно используют ее для поражения таких целей, как бронетехника и танки.

– говорится в ролике от Минобороны Британии.

Современные ракеты от Британии поступили в Украину: смотрите видео с твиттера оборонного ведомства

Что нужно знать о Brimstone 2 Эта модель ракет имеет очень высокую максимальную дальность, а также улучшенную комбинированную систему самонаведения, программного обеспечения и планера. Собственно, принцип работы этой системы состоит в том, что работа базовой радиолокационной головки самонаведения, способной выделять наземные цели, сочетается с классической полуактивной лазерной системой.

Это позволяет работать в режиме "выстрелил и забыл" – к тому же система делает невозможным наведение двух ракет на одну цель.

Украине нужны также американские истребители

Для того чтобы обеспечить врагу поражение в войне, которое он же развязал, нашей армии нужны современные истребители от Соединенных Штатов Америки. В этом убеждены эксперты, в частности, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Александр Коваленко.

Хотя стоит сказать, что в интервью The Economist Валерий Залужный, перечисляя потребности Украины, не упомянул F-16. Очевидно, предоставление нашему государству этих истребителей не столь реалистично, как получение ЗРК.