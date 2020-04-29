Британцы будут вынуждены работать на сборе урожаев из-за отсутствия сезонных рабочих

Правительство Великобритании призвало своих граждан помочь собрать урожай. Все потому, что сезонные работники из Европы и других уголков мира пока не могут приехать в связи с закрытыми из-за карантина границами.

Такое заявление сделал министр окружающей среды Джордж Юстис, сообщает The Guardian.

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По словам министра, в предыдущие годы в Британию приезжали более 30 тысяч рабочих, работавших в сфере сельского хозяйства. Сейчас в Британии находится лишь треть из них.

Нам понадобится значительное количество британцев, в частности, тех, кто остался без работы, у них есть шанс, если они захотят. Нам нужны десятки тысяч людей, чтобы выполнить эту работу,

– отметил Юстис.

Министр отметил, что пик сбора урожая приходится на конец мая и июня.

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