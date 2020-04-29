Британцы будут вынуждены работать на сборе урожаев из-за отсутствия сезонных рабочих
Правительство Великобритании призвало своих граждан помочь собрать урожай. Все потому, что сезонные работники из Европы и других уголков мира пока не могут приехать в связи с закрытыми из-за карантина границами.
Такое заявление сделал министр окружающей среды Джордж Юстис, сообщает The Guardian.
Актуально МАУ заявила, что ей запретили осуществить рейс с работниками в Лондон
По словам министра, в предыдущие годы в Британию приезжали более 30 тысяч рабочих, работавших в сфере сельского хозяйства. Сейчас в Британии находится лишь треть из них.
Нам понадобится значительное количество британцев, в частности, тех, кто остался без работы, у них есть шанс, если они захотят. Нам нужны десятки тысяч людей, чтобы выполнить эту работу,
– отметил Юстис.
Министр отметил, что пик сбора урожая приходится на конец мая и июня.
Что известно о выезде украинских гастарбайтеров на работу за границу
- 28 апреля глава МИД Дмитрий Кулеба подтвердил, что Украина получает обращения от государств-партнеров о необходимости украинских рабочих. Однако из-за пандемии коронавируса отправлять их за границу "нелогично". Пока же Украина делает все возможное, чтобы вернуть украинцев из-за рубежа.
- Впоследствии в правительстве заявили о возможности "индивидувальних" разрешений на выезд трудовых мигрантов.
- Сегодня авиакомпания МАУ заявила, что отменила рейс Киев – Лондон, которым в Великобританию должны были доставить украинских работников. В компании объяснили, что сделали это из-за запрета Государственной авиаслужбы Украины. Рейс организовали для доставки в Британию на работу украинцев, которые имеют долгосрочный контракт с работодателем за рубежом.
- Ранее около 200 украинцев полетели чартером в Финляндию собирать клубнику. Чартер организовали финские фермеры. Всего к сезонным сельскохозяйственным работам в Финляндии планируют привлечь до тысячи работников из Украины. Для выполнения этого рейса украинская авиакомпания получала разрешение Государственной авиационной службы Украины и авиационных властей Финляндии.