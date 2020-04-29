15:39
29 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

      Британцы будут вынуждены работать на сборе урожаев из-за отсутствия сезонных рабочих

      - Читати новину українською
      Как британцы будут решать проблему нехватки сезонных рабочих?
      Как британцы будут решать проблему нехватки сезонных рабочих? / tumblrgallery.com

      Правительство Великобритании призвало своих граждан помочь собрать урожай. Все потому, что сезонные работники из Европы и других уголков мира пока не могут приехать в связи с закрытыми из-за карантина границами.

      Такое заявление сделал министр окружающей среды Джордж Юстис, сообщает The Guardian.

      Актуально МАУ заявила, что ей запретили осуществить рейс с работниками в Лондон

      По словам министра, в предыдущие годы в Британию приезжали более 30 тысяч рабочих, работавших в сфере сельского хозяйства. Сейчас в Британии находится лишь треть из них.

      Нам понадобится значительное количество британцев, в частности, тех, кто остался без работы, у них есть шанс, если они захотят. Нам нужны десятки тысяч людей, чтобы выполнить эту работу,
      – отметил Юстис.

      Министр отметил, что пик сбора урожая приходится на конец мая и июня.

      Что известно о выезде украинских гастарбайтеров на работу за границу

      • 28 апреля глава МИД Дмитрий Кулеба подтвердил, что Украина получает обращения от государств-партнеров о необходимости украинских рабочих. Однако из-за пандемии коронавируса отправлять их за границу "нелогично". Пока же Украина делает все возможное, чтобы вернуть украинцев из-за рубежа.
      • Впоследствии в правительстве заявили о возможности "индивидувальних" разрешений на выезд трудовых мигрантов.
      • Сегодня авиакомпания МАУ заявила, что отменила рейс Киев – Лондон, которым в Великобританию должны были доставить украинских работников. В компании объяснили, что сделали это из-за запрета Государственной авиаслужбы Украины. Рейс организовали для доставки в Британию на работу украинцев, которые имеют долгосрочный контракт с работодателем за рубежом.
      • Ранее около 200 украинцев полетели чартером в Финляндию собирать клубнику. Чартер организовали финские фермеры. Всего к сезонным сельскохозяйственным работам в Финляндии планируют привлечь до тысячи работников из Украины. Для выполнения этого рейса украинская авиакомпания получала разрешение Государственной авиационной службы Украины и авиационных властей Финляндии.
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Безработица Коронавирус COVID-19 Работа Новости Украины Заробитчане Великобритания
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Новости коронавирус 27 апреля: в Украине заработают рынки, мир возвращается к жизни
      27 апреля , 23:19 Новости коронавирус 27 апреля: в Украине заработают рынки, мир возвращается к жизни
      Соломія Ніколайчук
      Война против НАБУ: как и почему Коломойский атакует ведомство
      27 апреля , 22:37 Война против НАБУ: как и почему Коломойский атакует ведомство
      Сергій Лещенко