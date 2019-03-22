Британцы не хотят выходить из ЕС: петицию против Brexit подписали уже полтора миллиона человек

Петиция к британскому правительству и парламенту об отказе от Brexit стремительно набирает популярность. По состоянию на конец суток 21 марта ее подписали уже больше полутора миллиона жителей Великобритании.

Уже полтора миллиона британцев требуют от правительства отказаться от Brexit. Они подписали соответствующую петицию на официальном портале. И количество подписей продолжает расти.

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Чего требуют британцы в петиции?

Остаться в Евросоюзе. Правительство, мол, неоднократно заявляло, что выход из ЕС является "волей народа". Поэтому петиция, о которой идет речь, призвана продемонстрировать, что воля народа иная, чем правительство думает.

К слову, согласно условиям официального портала петиций – правительство обязано дать ответ на петицию, которую подписали хотя бы 10 тысяч граждан. А вот парламент должен рассмотреть те петиции, которые набрали больше 100 тысяч подписей. Поэтому набранные полтора миллиона – более чем убедительный аргумент.

Что такое Brexit? Это – выход Великобритании из состава Европейского Союза. Референдум по этому вопросу состоялся еще 23 июня 2016 года. За выход из Евросоюза проголосовали 51,9% человек. За то, чтобы остаться в составе ЕС, – 48,1%.

Почему Британия так долго не может выйти из ЕС?

Правительству и парламенту Британии не понравились условия выхода из ЕС, о которых договорилась премьер Мэй с Европарламентом. Поэтому они отклонили первое соглашение о Brexit. После Brexit Британия будет иметь финансовые обязательства в отношении 74 европейских учреждений. Поэтому возник вопрос о выходе Британии из ЕС без соглашения. И в таком случае на головы британцев очень быстро бы свалились проблемы экспорта в страны ЕС, движения финансов, пересечения границы с ЕС, условий пребывания там британских граждан.

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Однако Мэй так и не представила ни один "план Б". В конце концов, парламент Британии проголосовал за поправку, которая исключает Brexit без соглашения с Брюсселем. Тогда же также проголосовали и против переноса даты выхода страны из ЕС с 29 марта на конец 2019 года. Мэй поехала договариваться о новом соглашении с ЕС, однако снова потерпела неудачу. Палата общин парламента Великобритании 12 марта дважды отклонила соглашение о выходе страны из ЕС.

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