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Британец совершил очень спонтанный заезд, потому что ему запретили взять велосипед в вагон

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Британец проехал 270 километров на велосипеде, потому что ему не разрешили взять с собой в вагон поезда "двухколесного коня"
Британец проехал 270 километров на велосипеде, потому что ему не разрешили взять с собой в вагон поезда "двухколесного коня" / metro.co.uk

Британец Джеймс Оуерс совершил очень спонтанный заезд по маршруту между шотландскими городами Эдинбург и Инвернесс . Мужчина проехал 270 километров на велосипеде, потому что ему не разрешили взять с собой в вагон поезда "двухколесного коня".

Об этом пишет Metro.

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Мужчина и его девушка планировали поехать к ее родителям, но забыли купить дополнительные места для велосипедов. Велосипед девушки удалось разместить в вагоне, а вот для второго велосипеда места не хватило. Поэтому Джеймсу предложили сложить велосипед и отвезти его в отсеке для охраны поезда.

Однако парень решил бросить себе вызов и проехать это расстояние самостоятельно. Дополнительной мотивацией стал тот факт, что девушка пообещала купить ему пиццу, если он приедет раньше нее.

И Джеймс согласился. Его поездка началась в 6 утра, а прибыл к месту назначения велосипедист в 7 вечера. При этом он успел заехать к нескольким виноделам и купить сувениры.


Во время заезда Джеймс успел заехать к нескольким виноделам и купить сувениры

Поезд с девушкой Джеймса прибыл на вокзал в 8 вечера, и там ее уже ждал Джеймс.

Теги: Курьезные новости Великобритания Путешествия
Источник: 24 Канал
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