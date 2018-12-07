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      Британец убил жену из-за того, что ему нравились мужчины: жуткая история

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      Британец убил жену из-за того, что ему нравились мужчины: жуткая история
      Британец убил жену из-за того, что ему нравились мужчины: жуткая история / Фото из открытых источников

      Недавно произошла сумасшедшая, кинематографическая история британского фармацевта Митеша Пателя и его непростых отношений. Внешне Патель был успешным человеком: сын бедных мигрантов из Индии получил медицинское образование, работал по специальности, женился, купил себе дом на севере Англии. Но в душе 37-летнего медика господствовали демоны.

      Об этом рассказал в своем видеоблоге "Безумный мир" политический обозреватель Иван Яковина.

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      Как сказал Яковина, женился Патель вынужденно, по настоянию своих родителей, которых боялся ослушаться, однако в действительности, он был гомосексуалистом и тайно встречался с другими мужчинами.

      Однако, признаться в этом своей жене и своей семье он не мог. Те были очень патриархальных взглядов – он бы стал позором для своего рода. Между тем, Патель завел себе постоянного бойфренда, в которого, видимо, влюбился. И решил, что не может больше терпеть свою текущую жизнь,
      –  ответил Яковина.

      По словам политического обозревателя, фармацевт придумал способ полного ее изменения, к сожалению, нелегальный – он убил свою благоверную жену.

      "Сначала уколол ей укол, от которого она потеряла сознание, а затем задушил ее, надев на голову пластиковый пакет. Чтобы получить страховку и не вызывать подозрений, Патель инсценировал ограбление дома с убийством", – ответил Яковина.

      Однако правоохранители благодаря приложению для занятий физкультурой выяснили, что сразу после убийства фармацевт пару часов носился по дому, симулируя грабеж. А в это же время его жена лежала рядом без движения. Поэтому Пателя арестовали,
      – добавил политический обозреватель.

      Видео полного выпуска видеоблога "Безумный мир" за 7 декабря 2018

       

      Теги: Видеоблоги Криминальные новости Великобритания Жертвы ЛГБТ
      Источник: 24 канал
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      Новости за 7 декабря
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