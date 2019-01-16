Британия может отказаться от Brexit, но есть и другие варианты, – посол Украины в Королевстве

На референдуме 2016 года британцы высказались "за" выход из ЕС, однако 15 января 2019 года парламент страны не поддержал премьерский вариант соглашения, который накануне Тереза Мэй согласовали в Брюсселе.

Об этом в прямом эфире 24 Канала рассказала посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко.

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По ее словам, сейчас у Британии и Терезы Мэй есть несколько вариантов поведения.

"Первый – выход из Евросоюза без сделок, то есть речь о реализации так называемого "жесткого" брекзита. Второй – вернуться в Брюссель и просить 27 стран-членов ЕС снова согласовывать вопросы, которые не устроили британский парламент. И третий – отказаться от Brexit", – пояснила Галибаренко.



Посол Наталья Галибаренко и королева Великобритании

Что такое Brexit?Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, зато 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС. С того времени продолжается сложный процесс политических и экономических договоренностей для осуществления Brexit.