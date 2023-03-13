Впечатляет, но женщина даже не подозревала о своей беременности. Она в обычном режиме работала, отдыхала.

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27-летняя Эмили Грэм проснулась от болей в животе, похожими на боль во время менструации, но ее состояние быстро ухудшилось. Вскоре у женщины начались потуги.

Жених британки Эш Грин вызвал скорую помощь, медики прибыли вовремя, чтобы принять роды. Женщина родила дочь, лежа на кровати в своей квартире. Девочка родилась здоровой, ее назвали Изабель. После родов мать и ребенка доставили в больницу.



Эмили Грэм с дочкой и женихом / Фото Kennedy News and Media

Грэм подчеркнула, что не знала о своей беременности и была удивлена внезапным рождением ребенка. Зато любимый женщины заявил, что и раньше чувствовал, как ребенок толкался у него в животе, но не хотел говорить об этом, потому что думал, что женщина просто дергается во сне.

Женщина ни в чем себя не ограничивала

Всего за несколько часов до родов Грэм работала. Незадолго до этого она веселилась на корпоративе, а когда находилась на шестом месяце беременности, трижды прокатилась по самым быстрым американским горкам во время поездки во Флориду.



Эмили Грэм на шестом месяце беременности катается на американских горках / Фото Kennedy News and Media

Британка рассказала журналистам, что ее жених позвонил родителям, приехав в больницу.

Сначала они поздравили нас и спросили, когда будут роды. Но мы ответили, что дочь уже родилась,

– рассказала британка.

Обратите внимание! В медицине существует такое понятие как незамеченная беременность – редкое состояние, когда женщина вообще не подозревает, что беременна. Такое может продолжаться до родов.

Подобный случай произошел и с другой британкой – Делит Джонс еще 2 года тому назад. Она вышла из дома и почувствовала себя очень плохо. Все походило на острый приступ боли в животе. Женщина сразу позвонила родным. Сестра Кейт сразу заподозрила неладное. Поэтому вызвала скорую помощь. Девушка думала, что в Делите приступ аппендицита. Но все оказалось гораздо интереснее.

Медики сразу подтвердили, что начались роды. Довезти девушку в больницу не удалось – Делит начала рожать на стоянке возле супермаркета, где работает ее парень Дин, тоже ничего не подозревавший.