Британка, которая выпала из корабля и 10 часов провела в море, выжила благодаря пению и йоге

Спасатели британки, которая ночью упала с круизного судна и провела 10 часов в Адриатическом море, рассказали, что она пела, чтобы выжить.

Об этом сообщает Associated Press.

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Капитан хорватского спасательного корабля, который обнаружил 46-летнюю Кей Лонгстафф, рассказал, что, к счастью, они увидели ее, потому что она подняла голову и махала руками.

Капитан Ловре Орескович рассказал в понедельник порталу "Glas Istre", что Лонгстафф удалось выжить, так как она была достаточно выносливой благодаря практикованию йоги. Кроме того, чтобы выжить ночью, она пела.

"Настоящее чудо, что она выжила. На круизном корабле думали, что это не так. Очевидно, она очень здоровая", – отметил Оресковіч.

Напомним, гражданка Великобритании провела 10 часов в водах Адриатического моря после того, как выпала за борт круизного судна.