Британка покорила мир серией картин о балеринах: утончённые фото

Талантливая британка Салли Ланкастер считается одним из самых популярных мастеров кисти, поскольку решилась подробно описать невероятную грацию балерин.

43-летняя художница работает в городе Девон в Великобритании. Специального образования женщина не получала, однако ее невероятные работы признал весь мир.

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Талантливая британка славится удивительными портретами. Главное место в ее творчестве занимает серия картин, на которых изображены балерины. Танцовщицы выглядят настолько реалистично, что часто зрители внимательно всматриваются в полотно, пытаясь найти доказательства того, что портрет не является фотографией.

Тонкая работа и детализация – не все, чем известна Салли Ланкастер. Женщина часто выбирает необычные ракурсы, ищет возможности поразить поклонников и вызвать у них эмоции своим творчеством.

Тщательно создавая картины, я стараюсь вызвать эмоции и позволить зрителю наслаждаться красотой, настоящей личностью, которая предстаёт перед ним,

– пояснила художница.

Салли Ланкастер получила большую популярность, а ее картины часто появляются в самых престижных выставочных залах Лондона. За детальное изображение портретов танцовщиц художница получила престижные награды и стала членом Международной гильдии художников-реалистов.