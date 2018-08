Британская группа Bring Me The Horizon сняла клип в Киеве: видео

Рок-группа Bring Me The Horizon из Великобритании сняла клип в Киеве на песню "Mantra". Новый музыкальный хит войдет в будущий альбом "amo".

Об этом сообщают на The Village Украина.

В новом видеоролике Bring Me The Horizon можно увидеть кадры с киевского Октябрьского дворца и съемочного павильона, а одну из главных ролей исполнила украинская актриса Виктория Варлей. Девушка ранее принимала участие в съемках клипа "Wings" в другой британской группы Hurts.

Новый видеоклип стал первым за последние 2 года и был опубликован вчера, 24 августа. Всего за сутки после публикации его просмотрело более миллиона YouTube-пользователей. Релиз нового музыкального альбома группы ожидается 11 января 2019 года.

Bring Me The Horizon – Mantra: смотреть видео онлайн

Чем знаменитая группа Bring Me The Horizon?Английский коллектив был основан в 2004 году и сейчас состоит из 5 участников, главным фронтменом которого является Оливер Сайкс. Что интересно, название группы возникло из фильма "Пираты Карибского моря: Проклятие "Черной жемчужины"", когда главный герой Джек Воробей произнес: "Now... Bring me that horizon". После замены нескольких слов и вышло оригинальное название группы.



Сегодня музыканты подписаны на глобальный лейбл RCA Records и Epitaph Records США и гастролируют по целому миру. За свою творческую карьеру они выпустили 5 студийных альбомов и 3 мини-альбома.