Британская группа сняла клип в Чернобыльской зоне: видео

Популярная британская брит-поп-рок-группа Suede презентовала клип на песню Life Is Golden, который был снят в украинской Припяти.

На официальном Youtube-канале группы видеоработа была опубликована 15 августа и за чуть более чем сутки с момента обнародования ее посмотрели уже почти 40 тысяч человек.

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В описании к видео указано, что оно было отснято в Припяти, Украина. Режиссером выступил Майк Кристи, а с аэросъемками помогал Сергей Горшко.

Речь идет не о трагедии катастрофы, которая произошла столько лет назад – это о непримиримой силе жизни, которая наполняет этот заброшенный людьми ландшафт. Казалось, эта песня прекрасно подходит для треснувшего бетона, сквозь который пробиваются золотые деревья,

– рассказал свой замысел режиссер клипа Майк Кристи.

Песня Life is golden является первым официальным синглом нового альбома группы Suede.

Смотрите видео на песню Life Is Golden группы Suede: