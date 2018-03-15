Британская королева дала официальное разрешение на брак внука: реакция СМИ

Королева Великобритании Елизавета II по традиции дала официальное письменное разрешение на брак своего внука принца Гарри с американской актрисой Меган Маркл.

Оно зафиксировано в письме Ее Величества в Тайный совет Великобритании, пишет The Daily Mail.

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"Милорды, я объявляю о своем согласии на матримониальное соглашение между моим дорогим и любимым внуком, принцем Генри Чарльзом Альбертом Дэвидом Уэльским и Рейчел Меган Маркл, и это согласие должно быть закреплено Большой государственной печатью и внесено в Книгу тайного совета", – говорится в письме.

Такое же письменное согласие в 2011-м году королева дала на брак принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон, правда, в письме она назвала избранницу старшего внука "достойной доверия и любови", а не просто указала имя и фамилию.

Напомним, что прицеса Кентская недавно выявила несколько расистское проявление по отношению к Меган Маркл, придя на первую встречу с Меган с брошью в виде темнокожего человека. Правда, потом женщина, известная своими расистскими взглядами, уверяла, что выбрала такое украшение без злого умысла.