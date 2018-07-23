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Британская премьер рассказала, чем занимается в свободное от "наиболее стрессовой работы" время

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Тереза Мэй рассказала, чем занимается в свободное от премьерства время
Тереза Мэй рассказала, чем занимается в свободное от премьерства время / ukrainian.voanews.com

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала, чем любит заниматься в свободное от "наиболее стрессовой работы в мире" время. Так, политик отметила, что очень любит готовить и смотреть сериал "Морская полиция".

Об этом в своем Twitter информирует SkyNews.

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Есть несколько вещей, которыми я занимаюсь: я люблю гулять, когда у нас получается взять выходной, мы выходим на прогулку. Я люблю готовить, к тому же приготовление приносит пользу – пищу можно съесть,
– отметила Мэй во время встречи с журналистами и работниками фабрики в Ньюкасле.

По словам премьера, у нее дома хранятся около 150 экземпляров кулинарных книг. Кроме этого, политик добавила, что любит смотреть сериал "Морская полиция".

Добавим, что во время ответа на этот вопрос, Мэй назвала свою работу "самой стрессовой в мире".

 

Теги: Курьезные новости LifeStyle Тереза Мэй Великобритания Новости политики
Источник: 24 Канал
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