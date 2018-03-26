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Британские депутаты возьмутся за оффшоры Путина в ответ на отравление Скрипаля, – СМИ

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Британские парламентарии рассмотрят возможность введения санкций в отношении оффшорных счетов Путина
Британские парламентарии рассмотрят возможность введения санкций в отношении оффшорных счетов Путина / Contact.az

Комитет по иностранным делам парламента Великобритании может ввести санкции в отношении оффшорных капиталов Владимира Путина и его приближенных в ответ на отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Комитет начал расследование в связи с серией убийств на территории Великобритании, в которых подозревают Россию. Их кульминацией стало нападение на Скрипаля и убийство российского бизнесмена-эмигранта Николая Глушкова, пишет BuzzFeed.

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Британские законодатели сосредоточатся на российских капиталах, расположенных в скандально известных налоговых гаванях на Каймановых, Бермудских и Британских Виргинских островах, отмечает издание.

"В подозрительных смертях в Великобритании и во всем мире очевидна закономерность, выявленная в прошлом году BuzzFeed (речь идет об убийствах 14 российских политических беглецов на территории Великобритании – "24"). Нападение на Скрипаля и убийство Николая Глушкова ее только подтвердили. Очевидно, что мы не можем закрыть глаза на эти злодеяния. В ответ Соединенное Королевство не будет нарушать закон, но при этом не следует смотреть сквозь пальцы на использование наших финансовых и юридических служб для сокрытия капиталов РФ в подконтрольных нам юрисдикциях", – объяснил глава Комитета по иностранным делам парламента Великобритании Том Тагендхат.

Как отмечается, Комитет проведет первое парламентское слушание по этому делу в среду в 16:45 по киевскому времени.

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Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Премьер Британии Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок". В связи с этим официальный Лондон выслал из страны российских дипломатов и приостановил дипломатические контакты на высоком уровне с РФ.

Добавим, что 68-летнего Николая Глушкова нашли мертвым вечером 12 марта в Лондоне. Он был одним из ближайших соратников российского бизнесмена Бориса Березовского и бывшим заместителем генерального директора компании "Аэрофлот". Последние годы он проживал в Великобритании, где в 2010 году получил политическое убежище. В частности, в 2011 году свидетельствовал в суде против Романа Абрамовича по делу, которое начал еще Березовский. Кроме этого, вел собственное расследование по смерти своего близкого друга.

Теги: Новости России Отравление Сергея Скрипаля Новости политики Великобритания Расследования Санкции Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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