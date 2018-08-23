Британские дипломаты оригинально поздравили Украину с Днем Независимости: видео

По случаю празднования 27-й годовщины Дня Независимости Украины сотрудники Посольства Великобритании в Киеве записали танцевальное видеопоздравление.

Британские дипломаты напомнили, как год назад после парада ко Дню Независимости в Киеве британский военный станцевал зажигательный танец под волынку.

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В этом году сотрудники дипмиссии решили также станцевать – но уже украинские танцы.

Некоторые дипломаты занимались танцами с детства, для других это стало личным вызовом, однако все тщательно готовились, репетировали и танцевали под мелодию флейты из песни молодой украинской певицы Алины Паш,

– признались в посольстве Великобритании в Украине.

На видео, которое они записали, видно, как британские дипломаты в вышиванках и шароварах пытаются воспроизводить движения из гопака и других традиционных украинских танцев.

Накануне поздравления по случаю Дня Независимости Украины в адрес Президента Петра Порошенко начали поступать от мировых лидеров. В частности, слова поддержки по случаю праздника уже выразили президент США Дональд Трамп, лидер Франции Эммануэль Макрон и другие.