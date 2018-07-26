Британские истребители получили команду на перехват российского Су-24 в небе над Черным морем

Два истребителя Typhoon королевских воздушных сил Великобритании поднялись с базы в Румынии для перехвата российского самолета Су-24 рядом с воздушным пространством НАТО над Черным морем.

Об этом сообщили Королевские воздушные силы Британии.

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Отмечается, что истребители отреагировали на подозрительный маневр российского бомбардировщика, который направлялся на запад в сторону воздушного пространства НАТО.

По словам одного из пилотов Typhoon российский самолет пересек воздушное пространство НАТО, однако они получили приказ патрулировать небо в течение короткого периода времени в качестве сдерживающего фактора.

Миссия в рамках программы НАТО по участию Королевских воздушных сил Великобритании осуществляется в Румынии с 2014 года.

Напомним, что истребители Великобритании Typhoon начали свое участие в миссии воздушной полиции НАТО над Черным морем в мае.