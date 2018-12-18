Британские СМИ назвали, сколько Моуринью получит за расторжение контракта с "Манчестер Юнайтед"

Стали известны детали расторжения контракта "Манчестер Юнайтед" с португальским тренером Жозе Моуринью.

Как сообщает The Guardian, компенсация, которую выплатят португальцу за досрочное расторжение контракта, не превысит 15 миллионов фунтов.

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В свою очередь Daily Mail пишет, что Моуринью, который возглавил "красных дьяволов" весной 2016-го, получит 22,5 миллиона фунтов, поскольку клуб пробился в плей-офф Лиги чемпионов.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" уволил главного тренера команды Жозе Моуринью после поражения "Ливерпуля" в чемпионате Англии.

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