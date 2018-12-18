Британские СМИ назвали, сколько Моуринью получит за расторжение контракта с "Манчестер Юнайтед"
Стали известны детали расторжения контракта "Манчестер Юнайтед" с португальским тренером Жозе Моуринью.
Как сообщает The Guardian, компенсация, которую выплатят португальцу за досрочное расторжение контракта, не превысит 15 миллионов фунтов.
Читайте также: СМИ узнали, кто будет тренировать "Манчестер Юнайтед" до конца сезона
В свою очередь Daily Mail пишет, что Моуринью, который возглавил "красных дьяволов" весной 2016-го, получит 22,5 миллиона фунтов, поскольку клуб пробился в плей-офф Лиги чемпионов.
Напомним, что "Манчестер Юнайтед" уволил главного тренера команды Жозе Моуринью после поражения "Ливерпуля" в чемпионате Англии.
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Формула-1: Нюрбургринг погасит 254 млн евро долгов перед FOM3 августа 2012 , 20:01
Вах, скорее всего, будет спарринг-партнером Поветкина, - Boxingnews23 августа 2013 , 11:39
Еременко может стать одноклубником Тимощука, "Карпаты" проиграли экс-защитнику миллион гривен21 декабря 2013 , 13:38
Украинские команды начинают покорять Лигу Европы. Анонс18 сентября 2014 , 18:44