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      Британские ученые создали водку из Чернобыля: какая она на вкус и когда будет в продаже

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      Британские ученые создали водку из Чернобыля
      Британские ученые создали водку из Чернобыля / www.pinterest.com

      За создание крафтовой водки из Чернобыля взялись британские ученые. Они уже даже презентовали первую бутылку. Сейчас это единственный продукт, который полностью изготовлен из продуктов из зоны отчуждения после трагедии на Чернобыльской АЭС. О том, насколько безопасна чернобыльская водка, какая она на вкус, а также когда ее можно будет приобрести – читайте дальше.

      Из чего изготовлена Чернобыльская водка

      Водку изготовили из зерна и воды из Чернобыльской зоны, ведь она, как выяснилось, похожа на грунтовые воды Шампани во Франции, сообщили "ВВС Украина".

      Читайте также: В Чернобыльскую зону запустят туристические маршруты по рекам

      Ученые, которые много лет изучали то, как восстанавливаются почвы в Чернобыле, присоединились к проекту. Сначала они выращивали зерновые на местной ферме.

      Безопасна ли водка

      Как заверил профессор Смит из Портсмутского университета, чернобыльская водка "не более радиоактивна, чем любая другая". Также он добавил, что воду и зерно, выращенное в зоне отчуждения, тщательно проверяли ученые из Саутгемптонского университета.

      Мы попросили наших коллег, у которых есть превосходная лаборатория, проверить, смогут ли они найти какие-то признаки радиоактивности. Они не смогли найти ничего – все было ниже уровня, который они могли зафиксировать,
      – добавляет профессор Смит.

      Украинский исследователь из Гидрометеорологического института в Киеве Геннадий Лаптев также работал над проектом. Он еще раньше подтвердил, что местную землю можно использовать продуктивно.

      Сейчас, когда прошло 30 лет, я склоняюсь к мысли, что главная проблема для этих территорий – не радиация, а отсутствие экономического развития,
      – заявил профессор Смит.

      Местную землю можно использовать продуктивно

      Какая на вкус водка из Чернобыля

      Сейчас в рамках проекта была изготовлена лишь одна бутылка водки, которую назвали Atomik, но, по словам профессора Смита, к концу года их, по планам, будет уже 500. Продавать их планируют туристам, которые в последнее время посещают зону отчуждения все чаще. Профессор Смит надеется, направить полученные средства на помощь общинам, проживающих вокруг зоны отчуждения.

      Водка из Чернобыля

      Работник бара Bar Swift в Сохо Сэм Армейе, говорит, что в Чернобыльской водке очень чувствуется привкус зерна.

      К слову, сразу после выхода мини-сериала от НВО о трагедии в Чернобыле, туры в города приобрели невиданной ранее популярности. Кроме того, "Чернобыль" получил самые высокие оценки критиков и даже обогнал в рейтинге IMDB популярный сериал "Игра престолов". Однако не все туристы понимают, что Чернобыль и Припять – это место ужасной трагедии, делая там совсем не уместны фото.

      Чернобыльская катастрофа в цифрах

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      Теги: Новости Украины Водка Катастрофа зерно Чернобыль
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