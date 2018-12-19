15:21
19 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Суровое детство Поклонской. Путин сел на дно
      Вєсті Кремля
      21:38, 18 декабря
      Вести.UA: Объединение Яценюка с Вакарчуком. Шуфрич сорвал Медведчука
      Вєсті.UA
      20:23, 18 декабря
      Президент не помог: почему жители Смелы вынуждены платить огромные долги "Нафтогазу"
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Номенклатурщики vs советские люди
      Згадати все
      22:29, 18 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ

      Британский аналитик: Я видел, как Усик справился с Владимиром Кличко

      217 Читати новину українською
      Британский аналитик: Я видел, как Усик справился с Владимиром Кличко
      Британский аналитик: Я видел, как Усик справился с Владимиром Кличко / tsn.ua

      Джонни Нельсон – экс-чемпион мира в тяжелом весе, который работает комментатором и экспертом бокса на британском телевидении, высказал мнение о переходе абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе (до 90,7 кг) украинца Александра Усика в супертяжелый дивизион.

      Британец назвал украинца одним из сильнейших боксеров с технической точки зрения.

      Читайте также: Усик проиграл голосования за звание лучшего спортсмена года

      "Посмотрите на Александра Усика. Я думаю, что технически он величайший. Он, очевидно, один из лучших крепышей из всех, кого я видел за последнее время. Мы видели, чем закончился бой с Тони Беллью, несмотря на его сердце льва, которое больше, чем у любого другого. Этот парень, Александр Усик, обладает невероятными боксерскими возможностями. Если он выйдет в ринг к Энтони Джошуа... Я бы постарался выбрать такого оппонента в последнюю очередь, потому что этот парень умеет боксировать. Он явно может бить, что мы и видели, он доставит много хлопот", – сказал эксперт в интервью телеканалу Sky Sports, передает Vringe.

      Нельсон также вспомнил, что Усик справлялся с Владимиром Кличко во время спаррингов.

      "Я вижу, как он будет справляться с супертяжеловесами, я видел, как он справился с Владимиром Кличко, когда тот готовился к Тайсону Фьюри. Этот парень может драться и может драться в свое удовольствие. Вы видели его в действии, когда он остановил Тони Беллью. Если он поднимется в хэвивейт, это будет естественный прогресс, это соответствующий путь вперед, но ему нужно испытать себя в этом весе. Будет ли он тем же бойцом, когда наберет немного веса? Это произойдет, нам не придется долго ждать. Он замечательный. Когда он наберет вес, то я скажу, что это парень, за которым нужно больше всего наблюдать среди всех супертяжей", – резюмировал аналитик.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

       

      Теги: Спорт Бокс Александр Усик Владимир Кличко
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Невиліковна "вата" головного мозку
      сегодня , 15:00 Невиліковна "вата" головного мозку
      Артем Овдієнко 284
      Щедрый 2018-й год (и предыдущие тоже): топ элитной недвижимости украинских чиновников
      сегодня , 14:44 Щедрый 2018-й год (и предыдущие тоже): топ элитной недвижимости украинских чиновников
      Наталія Печерська 128
      Чи потрібен українським дітям Дід Мороз
      сегодня , 12:02 Чи потрібен українським дітям Дід Мороз
      Соломія Соломка 785
      Музыкальные новинки 2018: 10 лучших альбомов от мировых музыкантов
      сегодня , 10:00 Музыкальные новинки 2018: 10 лучших альбомов от мировых музыкантов
      Олена Булан 461
      Чому український закон про аліменти має стати хорошою традицією
      сегодня , 08:40 Чому український закон про аліменти має стати хорошою традицією
      Артем Овдієнко 543
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Велоспорт: Том Бонен сделал очередной шаг к четвертому титулу
       8 февраля 2012 , 21:13
      Мотогонщик Валентино Росси заявил свою команду в Moto3
       25 сентября 2013 , 11:18 1
      Венгер и лидер "Арсенала" - лучшие в АПЛ
       8 октября 2013 , 18:06
      Алиев устроил пьяный дебош с оружием в столичном ночном клубе
       24 июня 2014 , 13:10
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук