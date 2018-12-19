Британский аналитик: Я видел, как Усик справился с Владимиром Кличко

Джонни Нельсон – экс-чемпион мира в тяжелом весе, который работает комментатором и экспертом бокса на британском телевидении, высказал мнение о переходе абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе (до 90,7 кг) украинца Александра Усика в супертяжелый дивизион.

Британец назвал украинца одним из сильнейших боксеров с технической точки зрения.

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"Посмотрите на Александра Усика. Я думаю, что технически он величайший. Он, очевидно, один из лучших крепышей из всех, кого я видел за последнее время. Мы видели, чем закончился бой с Тони Беллью, несмотря на его сердце льва, которое больше, чем у любого другого. Этот парень, Александр Усик, обладает невероятными боксерскими возможностями. Если он выйдет в ринг к Энтони Джошуа... Я бы постарался выбрать такого оппонента в последнюю очередь, потому что этот парень умеет боксировать. Он явно может бить, что мы и видели, он доставит много хлопот", – сказал эксперт в интервью телеканалу Sky Sports, передает Vringe.

Нельсон также вспомнил, что Усик справлялся с Владимиром Кличко во время спаррингов.

"Я вижу, как он будет справляться с супертяжеловесами, я видел, как он справился с Владимиром Кличко, когда тот готовился к Тайсону Фьюри. Этот парень может драться и может драться в свое удовольствие. Вы видели его в действии, когда он остановил Тони Беллью. Если он поднимется в хэвивейт, это будет естественный прогресс, это соответствующий путь вперед, но ему нужно испытать себя в этом весе. Будет ли он тем же бойцом, когда наберет немного веса? Это произойдет, нам не придется долго ждать. Он замечательный. Когда он наберет вес, то я скажу, что это парень, за которым нужно больше всего наблюдать среди всех супертяжей", – резюмировал аналитик.

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