Британский боксер Энтони Джошуа накормил гигантских птиц из собственного рта: видео

Чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории по версиям IBF, WBA и IBO Энтони Джошуа активно проводит отдых. Олимпийский чемпион 2012 года стал героем в одном из зоопарков в Дубае (ОАЭ).

До сих пор непобедимый боксер накормил в зоопарке огромных экзотических птиц. Читайте также: В команде Джошуа признали, что Усик – лучший в 2018 году 29-летний Энтони решил сделать это со вкусом. Отважный боксер положил корм в свой рот, откуда пернатые и забирали пищу. Напомним, что команда чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа не рассматривает украинского абсолютного чемпиона мира в тяжелой категории (до 90,7 кг) Александра Усика как возможного соперника на 13 апреля следующего года.