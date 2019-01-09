Британский боксер Энтони Джошуа накормил гигантских птиц из собственного рта: видео
Чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории по версиям IBF, WBA и IBO Энтони Джошуа активно проводит отдых. Олимпийский чемпион 2012 года стал героем в одном из зоопарков в Дубае (ОАЭ).
До сих пор непобедимый боксер накормил в зоопарке огромных экзотических птиц.
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29-летний Энтони решил сделать это со вкусом. Отважный боксер положил корм в свой рот, откуда пернатые и забирали пищу.
Напомним, что команда чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа не рассматривает украинского абсолютного чемпиона мира в тяжелой категории (до 90,7 кг) Александра Усика как возможного соперника на 13 апреля следующего года.
Источник: 24 Канал
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