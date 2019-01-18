Британский боксер обвинил Кличко во лжи и заявил, что Владимир хочет вернуться

Британский боксер Диллиан Уайт обвинил бывшего украинского боксера Владимира Кличко во лжи. По его словам, бывший чемпион мира действительно хотел возобновить карьеру.

Уайт подтвердил, что переговоры о поединке 13 апреля в Лондоне (Англия) на стадионе "Уэмбли" с легендарным украинским ветераном Владимиром Кличко велись.

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Британец сообщает, что договориться не удалось, поскольку Кличко желает сперва провести два промежуточных боя с соперниками среднего класса.

Слова-опровержение Кличко Уайт назвал "ложью". "Он однозначно решил возобновить карьеру, но сначала хочет провести два промежуточных боя", – заявил 30-летний боксер.

Напомним, ранее журналист Стив Банс заявил, что Владимир Кличко может провести бой на стадионе "Уэмбли" в апреле с Диллианом Уайтом (25-1, 18 КО). Причина – чтобы побить рекорд Джорджа Формана, который в 1987 году одолел Майкла Мурера и в возрасте 45 лет стал самым старым чемпионом мира в супертяжелом весе. Однако Кличко-младший опроверг информацию.



Стоит напомнить, что Владимир Кличко последний бой провел в апреле 2017 года против Энтони Джошуа. Британец победил украинца нокаутом, после чего Кличко-младший долгое время размышлял над возможностью реванша, но все-таки решил закончить карьеру.

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