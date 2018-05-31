21:45
31 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
30°C 15°C
  • пятница
    22°C 12°C
  • суббота
    26°C 12°C
  • воскресенье
    28°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Бронзовый Путин. Нездоровые политики России
Вєсті Кремля
00:01, сегодня
Вести.UA. Реформы от Марковича. Чудеса Насирова
Вєсті.UA
21:55, 30 мая
Почему детекторы лжи для ГБР ставят под сомнение относимость доказательств по всей Украине
ЦРУ
09:00, 30 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Первые детские коллекции
Згадати все
13:37, 30 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Британский гонщик погиб во время гонки

104 Читати новину українською
Дэн Нин
Дэн Нин

Британский мотогонщик Дэн Нин (Dan Kneen) погиб в автокатастрофе во время квалификации гонки Isle of Man Tourist Trophy на острове Мэн, что в Ирландском море.

30-летний гонщик попал в аварию еще в первом круге и получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Когда на место аварии прибыла скорая помощь, еще один гонщик влетел в нее. Сам Дэн Нин погиб на месте.

Читайте также: В России в жутком ДТП погиб многократный чемпион

Слова соболезнования выразила команда, за которую выступал спортсмен.

Стоит отметить, что сам Дэн Нин был уроженцем острова Мэн. Он трижды выигрывал гонку Isle of Man Tourist Trophy в трех разных классах.

К слову, гонки на острове Мэн довольно опасные. Со времени первой гонки в 1911 году, здесь погибло более 250 спортсменов.

Теги: Новости спорта Потери
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Наличный курс валют 31 мая: евро пошел вверх впервые за две недели
сегодня, 20:13 Наличный курс валют 31 мая: евро пошел вверх впервые за две недели
83
Как спастись от летней жары: топ-5 напитков
сегодня, 13:10 Как спастись от летней жары: топ-5 напитков
435
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук