Британский гонщик погиб во время гонки

Британский мотогонщик Дэн Нин (Dan Kneen) погиб в автокатастрофе во время квалификации гонки Isle of Man Tourist Trophy на острове Мэн, что в Ирландском море.

30-летний гонщик попал в аварию еще в первом круге и получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Когда на место аварии прибыла скорая помощь, еще один гонщик влетел в нее. Сам Дэн Нин погиб на месте.

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Слова соболезнования выразила команда, за которую выступал спортсмен.

TAS Racing are utterly devastated to announce the loss of Dan Kneen this evening. Our heartfelt sympathies to his partner Leanne, Dan’s family and friends.https://t.co/MoX6wWNy31 pic.twitter.com/7Q8bgHcAyM — Tyco BMW (@TycoBMW) 30 травня 2018 р.

Стоит отметить, что сам Дэн Нин был уроженцем острова Мэн. Он трижды выигрывал гонку Isle of Man Tourist Trophy в трех разных классах.

К слову, гонки на острове Мэн довольно опасные. Со времени первой гонки в 1911 году, здесь погибло более 250 спортсменов.