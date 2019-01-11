Британский эксперт сделал громкое заявление о возврате Владимира Кличко на ринг

Легендарный экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко (64-5, 53 KO) в 43 года может вернуться на профессиональный ринг.

Авторитетный британский журналист Стив Банс, пишущий о боксе для Independent и ведет шоу на BoxNation, заявил, что Владимир Кличко вернется на ринг.

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По его словам экс-чемпион мира в супертяжелом весе может провести бой на стадионе "Уэмбли" в апреле с Диллианом Уайтом (25-1, 18 КО).

Владимир Кличко возвращается, и я слышал, что, возможно, он проведет бой с одним из британских боксеров в тяжелом весе. Но это будет не Тайсон Фьюри и не Энтони Джошуа,

– сказал Банс.

Last year we saw @Tyson_Fury successfully return to the ring.@bigdaddybunce has news of another former heavyweight World Champion potentially plotting his comeback!



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https://t.co/TUtgjgHGEw pic.twitter.com/5yUUmNj3IA — BBC 5 Live Sport (@5liveSport) 10 січня 2019 р.

Ранее Владимир Кличко намекал, что может вернуться на ринг ради рекорда Джорджа Формана, который в 1987 году победил Майкла Мурера и в возрасте 45 лет стал самым возрастным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Напомним, Энтони Джошуа нанес Владимиру Кличко последнее поражение в его карьере. В апреле 2017 года британец победил украинца нокаутом, после чего Кличко-младший долгое время размышлял над возможностью реванша, но все-таки решил закончить карьеру.

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