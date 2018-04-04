Британский комик Джек Вайтгалл посетил Чернобыль: фотофакт

Телеведущий и комик Джек Вайтгалл приехал в Украину. Британский актер показал кадры из Киева, Одессы и даже из Чернобыля.

Джек Вайтгалл удивил своих поклонников в соцсети Instagram новыми снимками и видео. После визита Пэрис Хилтон во Львов, 29-летний актер также посетил Украину. Однако комик не имел намерения принимать участие в светских мероприятиях, а просто путешествовал по стране как турист.

Читайте также: Пэрис Хилтон показала свои апартаменты во Львове: фото

Первое, что удивило Джека Вайтгалла – это видеоролик в аэропорту Одессы, над которым он сильно похохотал. Знаменитость забавно отреагировал на изъятие контрабанды, которую показали на телеэкранах аэропорта.

Удивительное видео в аэропорту Одессы. Я удивляюсь, как они позволили мужчине сесть в самолет, найдя всю эту контрабанду, – прокомментировал украинскую рекламу Джек Вайтгалл.

Знаменитый британец по дороге к Чернобылю остановился в Киеве. В столице Джек Вайтгалл попробовал знаменитую котлету по-киевски и запеченный картофель. Судя по довольному лицу актера, блюдо ему понравилось.

Допис, поширений Jack Whitehall (@poshwhitehall) 2 Кві 2018 р. о 11:53 PDT

Последней остановкой Джека Вайтгалла стал Чернобыль. Вероятно, именно это место больше всего привлекало актера, поскольку из Припяти он сделал больше всего снимков.

Близко к Чернобылю, – написал британец.

About to enter Chernobyl. Допис, поширений Jack Whitehall (@jackwhitehall) 4 Кві 2018 р. о 3:26 PDT



Известный британский комик поехал в Чернобыль



Сувенирная лавка близ Чернобыля

Кто такой Джек Вайтгалл?

Это популярный актер и комик, который снимался в телепроектах "Плохое образование", "Свежее мясо", "Шоу Грэма Нортона", фильме "День матери". Также Джек Вайтгал является неизменным ведущим британской кинопремии Brit Awards.