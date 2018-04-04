Британский комик Джек Вайтгалл посетил Чернобыль: фотофакт
Телеведущий и комик Джек Вайтгалл приехал в Украину. Британский актер показал кадры из Киева, Одессы и даже из Чернобыля.
Джек Вайтгалл удивил своих поклонников в соцсети Instagram новыми снимками и видео. После визита Пэрис Хилтон во Львов, 29-летний актер также посетил Украину. Однако комик не имел намерения принимать участие в светских мероприятиях, а просто путешествовал по стране как турист.
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Первое, что удивило Джека Вайтгалла – это видеоролик в аэропорту Одессы, над которым он сильно похохотал. Знаменитость забавно отреагировал на изъятие контрабанды, которую показали на телеэкранах аэропорта.
Удивительное видео в аэропорту Одессы. Я удивляюсь, как они позволили мужчине сесть в самолет, найдя всю эту контрабанду, – прокомментировал украинскую рекламу Джек Вайтгалл.
Знаменитый британец по дороге к Чернобылю остановился в Киеве. В столице Джек Вайтгалл попробовал знаменитую котлету по-киевски и запеченный картофель. Судя по довольному лицу актера, блюдо ему понравилось.
Последней остановкой Джека Вайтгалла стал Чернобыль. Вероятно, именно это место больше всего привлекало актера, поскольку из Припяти он сделал больше всего снимков.
Близко к Чернобылю, – написал британец.
Известный британский комик поехал в Чернобыль
Сувенирная лавка близ Чернобыля
Кто такой Джек Вайтгалл?
Это популярный актер и комик, который снимался в телепроектах "Плохое образование", "Свежее мясо", "Шоу Грэма Нортона", фильме "День матери". Также Джек Вайтгал является неизменным ведущим британской кинопремии Brit Awards.
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