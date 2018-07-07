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Британский музыкант прекратил гастроли из-за обнаруженной онкологии: детали

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У Элвиса Костелло обнаружили онкологию
У Элвиса Костелло обнаружили онкологию / www.vanyaland.com

Исполнитель из Великобритании Элвис Костелло был вынужден приостановить свой европейский концертный тур из-за обнаруженного у него рака.

О болезни Костелло сообщил на своем сайте в пятницу, 6 июля.

65-летний музыкант и композитор должен был дать несколько концертов в Европе, однако шесть недель назад у него нашли раковую опухоль, после чего ему сделали операцию. Опухоль удалось вырезать за одну операцию, поэтому Костелло позволили вернуться на сцену не раньше чем через месяц после хирургического вмешательства.

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Шесть недель назад мой врач позвонил мне и сказал: "Вы должны начать играть в лото". Он редко, если вообще когда-либо видел такую ​​маленькую, но очень агрессивную злокачественную опухоль, которую можно было побороть одним хирургическим вмешательством,
– заявил счастливый певец.

Однако врач Элвиса посоветовал ему взять паузу, из-за чего британец публично принес свои извинения за отмененные концерты. "Я вынужден признать, что потребуется больше времени, чем я думал, на то, чтобы полностью восстановить силы", – заявил Костелло.

Он добавил, что за купленные билеты на его концерты будут возвращены все деньги. А взамен на неудобства он пообещал выпустить новый сингл, который можно будет прослушать уже этой осенью.

Добавим, что Деклан Патрик Макманус, более известный как Элвис Костелло, является известным британским певцом и композитором, оказавшим большое влияние на развитие современной поп-музыки. В начале музыкальной карьеры он был участником паб-рок-сцены, но уже к концу 1970-х годов он стал одним из самых популярных исполнителей "новой волны". С тех пор он выпустил 26 студийных альбомов.

Семь альбомов Элвиса Костелло в свое время входили в UK Top-20, а самыми успешными синглами до сих пор считаются хиты "I Can not Stand Up For Falling Down" и "A Good Year for the Roses".

Elvis Costello & The Attractions – Good Year For The Roses: смотреть видео онлайн

 

Теги: LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
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