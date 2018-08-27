Британский певец Джон Ньюмен женился: сказочные фото

Знаменитый исполнитель Джон Ньюмен женился на своей любимой девушке Нане, которая работает стюардессой. Свадьба состоялась 18 августа в Лондоне.

Хотя свадебная церемония состоялась почти 10 дней назад, 28-летний музыкант опубликовал волшебные фото только сейчас. По информации иностранных СМИ, пара узаконила отношения в столице Великобритании, после чего отправилась в графство Кент, где организовала вечеринку для близких друзей.

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"Тот день, когда я женился на самой прекрасной девушкой в мире!", – говорится в одном из описаний к фото в Instagram.



Джон Ньюмен и Нана поженились

Сейчас пара наслаждается медовым месяцем на Мальдивах.

Допис, поширений користувачем @nana.is.my.name 26 Сер 2018 р. о 12:27 PDT

Допис, поширений John Newman (@johnnewmanmusic) 25 Сер 2018 р. о 11:36 PDT

Стоит добавить, что в 2013 году Джон Ньюмен встречался с британской певицей Эллой Эйр, но в конце того же года расстался с ней. В апреле 2014-го он выложил фото танцовщицы Кайли Кадорне в соцсетях и впоследствии стало известно, что они встречаются. Их отношения завершились в сентябре 2015 года.