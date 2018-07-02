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Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

Британский певец Лиам Пейн разошелся с возлюбленной, – у них остался сын

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Лиам Пейн и Шерил Коул разошлись
Лиам Пейн и Шерил Коул разошлись / www.gettyimages.in

24-летний исполнитель Лиам Пейн вместе с 35-летней партнершей Шерил Коул объявили о расставании. В 2017 году у пары родился сын Беар.

Экс-солист группы One Direction Лиам Пейн и британская артистка Шерил Коул объявили о расставании, совместное заявление пара опубликовала на своих страницах в социальных сетях.

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Нам грустно объявлять, но теперь мы пойдем разными путями. Это было трудное решение. Мы по-прежнему любим друг друга, а Беар – это весь наш мир. Мы просим уважать нашу частную жизнь и наше решение,
– говорится в заявлении Лиама и Шерил.

 

Несмотря на достаточно большую разницу в возрасте, экс-пара познакомилась еще в 2010 году на шоу "X-фактор", где Лиам и его будущие коллеги по группе One Direction были участниками, а Шерил – судьей проекта. Свои отношения Лиам и Шерил подтвердили в феврале 2017 года и сразу в марте у них родился сын Беар.

Первые слухи о проблемах в семье певцов появились в феврале 2018-го, но пара сразу опровергла их, появившись вместе на красной дорожке премии Brit Awards. В марте пара отправилась в совместный отпуск, но после путешествия, похоже, решила все же разойтись.

 

 

Теги: LifeStyle Звездные разводы Музыка
Источник: 24 Канал
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