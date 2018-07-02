Британский певец Лиам Пейн разошелся с возлюбленной, – у них остался сын

24-летний исполнитель Лиам Пейн вместе с 35-летней партнершей Шерил Коул объявили о расставании. В 2017 году у пары родился сын Беар.

Экс-солист группы One Direction Лиам Пейн и британская артистка Шерил Коул объявили о расставании, совместное заявление пара опубликовала на своих страницах в социальных сетях.

Читайте также: Кэти Холмс и Джейми Фокс разошлись после 5 лет тайного романа, – СМИ

Нам грустно объявлять, но теперь мы пойдем разными путями. Это было трудное решение. Мы по-прежнему любим друг друга, а Беар – это весь наш мир. Мы просим уважать нашу частную жизнь и наше решение,

– говорится в заявлении Лиама и Шерил.

Cheryl and I are sad to announce that we are going our separate ways. It's been a tough decision for us to make. We still have so much love for each other as a family. Bear is our world and we ask that you respect his privacy as we navigate our way through this together. — Liam (@LiamPayne) 1 липня 2018 р.

We are sad to announce that we are going our separate ways. It's been a tough decision for us to make. We still have so much love for each other as a family. Bear is our world and we ask that you respect his privacy as we navigate our way through this together. — Cheryl (@CherylOfficial) 1 липня 2018 р.

Несмотря на достаточно большую разницу в возрасте, экс-пара познакомилась еще в 2010 году на шоу "X-фактор", где Лиам и его будущие коллеги по группе One Direction были участниками, а Шерил – судьей проекта. Свои отношения Лиам и Шерил подтвердили в феврале 2017 года и сразу в марте у них родился сын Беар.

Первые слухи о проблемах в семье певцов появились в феврале 2018-го, но пара сразу опровергла их, появившись вместе на красной дорожке премии Brit Awards. В марте пара отправилась в совместный отпуск, но после путешествия, похоже, решила все же разойтись.