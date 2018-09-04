Британский певец Том Оделл выступит в Киеве и Львове

Британский певец Том Оделл даст сразу два концерта в Украине – в столице и Львове.

В Киеве концерт запланирован на 5 февраля 2019 года в Stereoplaza. Во Львове музыкант будет выступать на следующий день – 6 февраля в клубе Malevich.

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Отмечается, что концерты в Украине запланированы в рамках тура в поддержку нового альбома Тома Оделла – Jubilee Road, который должен выйти в октябре 2018 года.

Tom Odell – Another Love: смотреть видео

Кто такой Том Оделл?

Британский певец, музыкант и композитор. Его дебютный альбом "Long Way Down" вышел 24 июня 2013 года. Том Оделл не скрывает, что рос на песнях Элтона Джона, но его вокальный тембр явно формировался под целым набором воздействий, от Джеффа Бакли и Майкла Стайпа из R. E. M. до Arcade Fire и Энтони Хегарти.