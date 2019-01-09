Британский промоутер заинтриговал следующим соперником Усика
Известный британский промоутер Эдди Хирн намекнул, где состоится следующий поединок абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе украинца Александра Усика.
Глава промоутерской компании Macthroom в своем Instagram написал, что вскоре будет объявлен следующий бой украинца.
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Хирн добавил к публикации флаги Украины, Великобритании и Соединенных Штатов Америки, из чего можно предположить, что битва состоится в США, а соперником Украинца станет кто-то из британцев.
"Скоро будет анонсирован следующий бой", – подписал фото Эдди.
Напомним, что промоутер Александра Усика (16-0, 12 КО) Александр Красюк назвал вероятных соперников для украинца. В этом перечне сразу два российских боксера.