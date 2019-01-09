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      Британский промоутер заинтриговал следующим соперником Усика

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      Эдди Хирн намекнул, где состоится следующий поединок Усика
      Эдди Хирн намекнул, где состоится следующий поединок Усика / flipboard.com

      Известный британский промоутер Эдди Хирн намекнул, где состоится следующий поединок абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе украинца Александра Усика.

      Глава промоутерской компании Macthroom в своем Instagram написал, что вскоре будет объявлен следующий бой украинца.

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      Хирн добавил к публикации флаги Украины, Великобритании и Соединенных Штатов Америки, из чего можно предположить, что битва состоится в США, а соперником Украинца станет кто-то из британцев.

      "Скоро будет анонсирован следующий бой", – подписал фото Эдди.

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      @usykaa next fight announced soon! @dazn_usa @alex.krassyuk @klimasmanagement @skysports

      Допис, поширений Eddie Hearn (@eddiehearn)

       

       

      Напомним, что промоутер Александра Усика (16-0, 12 КО) Александр Красюк назвал вероятных соперников для украинца. В этом перечне сразу два российских боксера.

      Теги: Спорт Бокс Александр Усик
      Источник: 24 Канал
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