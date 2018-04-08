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Британское посольство в РФ сообщило племяннице Скрипаля, что сестра Юлия не хочет ее видеть

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Родственница Скрипалей
Родственница Скрипалей / rbc.ru

Посольство Великобритании в РФ официально сообщило родственнице Сергея и Юлии Скрипаль Виктории о том, что ей отказано во въезде в страну. И назвало ряд причин отказа.

Об этом сообщает Интерфакс.

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"Я получила сообщение, в котором причину отказа посольство объясняет тем, что Юля якобы не хочет меня видеть, что я до этого в Британии у Сергея Викторовича (экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля) была, что я не работаю, не предоставила ( банковский) счет (минимум на 150 тысяч рублей), а также что у меня открытая дата возвращения", – сказала Виктория Скрипаль.

Собеседница агентства отметила, что когда была в посольстве, честно сказала, что у нее нет счета с необходимой суммой.

Девушка, которая мне в посольстве помогала с заполнением документов, сказала прислать им счет, на котором есть 300 тысяч рублей, как минимум, 150 тысяч рублей. При этом, когда я была в посольстве, они попросили прислать какой-либо счет Сбербанка, я им честно сказала, что у меня его нет,
– сообщила родственница Скрипалей.

Она добавила, что "все собрала и открыла счет в" Сбербанке ", а также получила поручение от матери Сергея Скрипаля "представлять ее интересы".

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что за отравлением Сергея Скрипаля стоит Россия: или непосредственно, или косвенно, а уже 14 марта она отметила, что Великобритания вышлет 23 российских дипломатов в ответ на покушение на бывшего шпиона, который в свое время здесь получил политическое убежище.

Теги: Новости политики Отравление Сергея Скрипаля Новости России Великобритания
Источник: 24 Канал
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