Настоящие причины увольнения министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона состоят в том, что он делал в частном порядке неприятные заявления о здоровье премьер-министра Терезы Мэй и хотел втянуть британские войска в военные действия за рубежом.

Об этом сообщило издание The Sunday Times со ссылкой на источники в правительстве и руководстве Консервативной партии.

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Отмечается, что раздражение в Мэй вызвали слова главы Минобороны о том, что ее заболевание диабетом делает ее не готовой к выполнению премьерских функций и ей не следует дальше оставаться в должности. Такими мыслями Уильямсон поделился с коллегами по Консервативной партии (хотя сам министр отрицает этот факт).

Издание также отмечает, что доверие Мэй к Уильямсону было подорвано еще раньше, когда глава оборонного ведомства стал начал стремиться к тому, чтобы отправить британские войска за границу, где они принимали бы непосредственное участие в боевых действиях. Когда премьер отвергла инициативу Уильямсона об отправке кораблей королевских ВМС в район спорных территорий в Южно-Китайском море, глава минобороны "нацарапал на официальном документе брань в адрес премьера".

Увольнение министра

Мэй в среду, 1 мая, отправила Уильямсона в отставку в связи с утратой доверия. Увольнение министра наступило после того, как он отказался покидать свой пост по собственному желанию. Сам экс-министр настаивал на своей невиновности.

Поводом для увольнения стало внутреннее расследование истории об утечке информации из заседание Совбеза, на котором при поддержке Мэй было принято решение допустить китайскую корпорацию Huawei к созданию неключевых технологий британской сети мобильной связи 5G.

Информация о секретном совещании попала в газету The Daily Telegraph. После публикации вся страна узнала о том, что несогласие с позицией премьера и общими итогам заседания Совбеза выразили четыре члена британского правительства: глава МВД Саджид Джавид, министр иностранных дел Джереми Хант, Уильямсон и тогдашняя министр по вопросам международного развития Пенни Мордонт, которая впоследствии изменила Уильямсона на посту главы оборонного ведомства.