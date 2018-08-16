Бритни Спирс исполнила зажигательный танец с 24-летним бойфрендом: видео
Американская певица Бритни Спирс в очередной раз звастается соблазнительными танцами со своим новым возлюбленным фитнес-тренером – 24-летним Сэмом Асгари.
Так, Бритни Спирс опубликовала новое зажигательное видео на своей странице в Instagram.
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На коротком ролике звезда в топе и джинсах танцует перед любимым. Бритни рассказала, что Сэм приехал к ней в Бельгию перед концертом певицы.
"Мы станцевали перед моим концертом. Какая чудесная ночь", – прокомментировала видео Спирс.
Смотрите видео с Бритни Спирс:
К слову, это не первое видео Бритни Спирс с возлюбленным, которое покорило Сеть.
Источник: 24 Канал
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