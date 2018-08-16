Бритни Спирс исполнила зажигательный танец с 24-летним бойфрендом: видео

Американская певица Бритни Спирс в очередной раз звастается соблазнительными танцами со своим новым возлюбленным фитнес-тренером – 24-летним Сэмом Асгари.

Так, Бритни Спирс опубликовала новое зажигательное видео на своей странице в Instagram.

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На коротком ролике звезда в топе и джинсах танцует перед любимым. Бритни рассказала, что Сэм приехал к ней в Бельгию перед концертом певицы.

"Мы станцевали перед моим концертом. Какая чудесная ночь", – прокомментировала видео Спирс.

Смотрите видео с Бритни Спирс:

Допис, поширений LIFESTYLE 24 (@lifestyle24ukraine) 16 Сер 2018 р. о 4:19 PDT

К слову, это не первое видео Бритни Спирс с возлюбленным, которое покорило Сеть.

Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears) 13 Кві 2018 р. о 1:18 PDT