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Бритни Спирс обеднеет на 110 тысяч долларов: известная причина

22 Читати новину українською
Бритни Спирс
Бритни Спирс / Фото из свободных источников

Американская поп-дива Бритни Спирс потеряет 110 тысяч долларов. Именно такую сумму она должна выплатить своему бывшему супругу Кевину Федерлайну.

Уже несколько лет американская поп-певица занята судебной тяжбой с экс-супругом Кевином Федерлайном. Танцовщик требует, чтобы Бритни Спирс платила ему по 60 тысяч долларов ежемесячно, потому что алименты, которые вокалистка отдает сейчас, не покрывают его расходов на двух сыновей.

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Суд отклонил ходатайство Кевина Федерлайна относительно увеличения выплат в три раза. Однако служители Фемиды все же обязали Бритни Спирс отдать экс-супругу немалую сумму. Как сообщает E-News, она должна заплатить 110 тысяч долларов. Именно столько, по мнению судей, нужно, чтобы ликвидировать "юридические расходы и налоги, а также оплатить вознаграждения для адвокатов из фирмы Benchmark Resolution Group".

Отметим, что ключевым аргументом Кевина Федерлайна в суде было то, что Бритни Спирс сейчас имеет доход в 35 миллионов долларов, в то время как его зарплата за год достигает 35 тысяч. Поэтому мужчина не может обеспечить их двух сыновей – 12-летнего Шона и 11-летнего Престона. В то же время информаторы утверждают, что певица больше времени проводит с потомками, отдыхая с ними за рубежом и в собственном имении. Об этом свидетельствуют кадры, размещенные в ее блоге.

 

Напомним, что со времени развода Бритни Спирс и танцора и ди-джея Кевина Федерлайна прошло 11 лет. После окончания отношений звезда долго оправлялась от депрессии и лечила нервный срыв. Затем суд решил лишить родительских прав певицу и передать двух ее сыновей на воспитание экс-мужу. По решению служителей Фемиды, звезда должна выплачивать ежемесячно 20 тысяч долларов.

Теги: Бритни Спирс Музыка LifeStyle
Источник: 24 Канал
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