Бритни Спирс обеднеет на 110 тысяч долларов: известная причина

Американская поп-дива Бритни Спирс потеряет 110 тысяч долларов. Именно такую сумму она должна выплатить своему бывшему супругу Кевину Федерлайну.

Уже несколько лет американская поп-певица занята судебной тяжбой с экс-супругом Кевином Федерлайном. Танцовщик требует, чтобы Бритни Спирс платила ему по 60 тысяч долларов ежемесячно, потому что алименты, которые вокалистка отдает сейчас, не покрывают его расходов на двух сыновей.

Читайте также: Отец Бритни Спирс предложил ее экс-супругу немалую сумму: известна причина

Суд отклонил ходатайство Кевина Федерлайна относительно увеличения выплат в три раза. Однако служители Фемиды все же обязали Бритни Спирс отдать экс-супругу немалую сумму. Как сообщает E-News, она должна заплатить 110 тысяч долларов. Именно столько, по мнению судей, нужно, чтобы ликвидировать "юридические расходы и налоги, а также оплатить вознаграждения для адвокатов из фирмы Benchmark Resolution Group".

Отметим, что ключевым аргументом Кевина Федерлайна в суде было то, что Бритни Спирс сейчас имеет доход в 35 миллионов долларов, в то время как его зарплата за год достигает 35 тысяч. Поэтому мужчина не может обеспечить их двух сыновей – 12-летнего Шона и 11-летнего Престона. В то же время информаторы утверждают, что певица больше времени проводит с потомками, отдыхая с ними за рубежом и в собственном имении. Об этом свидетельствуют кадры, размещенные в ее блоге.

Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears) 16 Сер 2018 р. о 2:54 PDT

Напомним, что со времени развода Бритни Спирс и танцора и ди-джея Кевина Федерлайна прошло 11 лет. После окончания отношений звезда долго оправлялась от депрессии и лечила нервный срыв. Затем суд решил лишить родительских прав певицу и передать двух ее сыновей на воспитание экс-мужу. По решению служителей Фемиды, звезда должна выплачивать ежемесячно 20 тысяч долларов.