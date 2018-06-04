Бритни Спирс похвасталась стройным телом рядом с молодыми парнями: пикантное фото

Американская певица Бритни Спирс опубликовала очередные соблазнительные фото, на котором смело надела только черное бикини и белый корсет, а рядом с ней улыбаются два полуобнаженные танцовщика.

Вероятно, энергичная артистка снимала новый видеоклип или что-то на подобии этого, намекнув на это в своем Instagram.

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Звезда, как и давно в прошлом, сегодня выглядит просто безупречно, – 36-летняя женщина занимается спортом, следит за правильным питанием и поддерживает романтические отношения со своим возлюбленным – 23-летним фитнес-тренером Сэмом Асгари.

Бритни также опубликовала еще один видеоролик, в котором в теплом шерстяном халате сидит на балконе и повторяет эпизод из фильма "Красотка", где Вивиан троллит героя Ричарда Гира, который боится высоты.

Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears) 1 Чер 2018 р. о 10:01 PDT

Напомним, что несмотря на активные съемки и гастроли, прошлая жизнь Бритни до сих пор дает свой отзвук. Так, один из ее экс-супругов Кевин Федерлайн требует, чтобы звездная бывшая втрое увеличила сумму алиментов на детей.

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Дело в том, что после развода со Спирс 11 лет назад артистка впала в депрессию и начала принимать наркотики, из-за чего Кевин лишил ее родительских прав и забрал детей под свою опеку. Несмотря на это, Бритни наладила свою жизнь и продолжает встречаться с двумя родными сыновьями.