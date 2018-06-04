17:02
4 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
27°C 15°C
  • вторник
    25°C 16°C
  • среда
    19°C 13°C
  • четверг
    23°C 10°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ КИРИЛ ВЫШИНСКИЙ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Новый царский зодчий в Крыму. Синяя армия Путина
Вєсті Кремля
19:52, 2 июня
Вести.UA. Жир. Молитвенный завтрак с украинским Трампом. Злой клоун Мураев
Вєсті.UA
18:53, 2 июня
Куда
ЦРУ
09:14, 1 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Студенческая сессия
Згадати все
00:35, 2 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ОЛЕГ СЕНЦОВ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ КИРИЛ ВЫШИНСКИЙ

Бритни Спирс похвасталась стройным телом рядом с молодыми парнями: пикантное фото

252 Читати новину українською
Бритни Спирс
Бритни Спирс / Instagram / @britneyspears

Американская певица Бритни Спирс опубликовала очередные соблазнительные фото, на котором смело надела только черное бикини и белый корсет, а рядом с ней улыбаются два полуобнаженные танцовщика.

Вероятно, энергичная артистка снимала новый видеоклип или что-то на подобии этого, намекнув на это в своем Instagram.

Читайте также: Стройная Бритни Спирс удивила поклонников своим завтраком: фото

 

It’s been way too long since I’ve seen these boys! Had an amazing time on set

Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears)

 

Звезда, как и давно в прошлом, сегодня выглядит просто безупречно, – 36-летняя женщина занимается спортом, следит за правильным питанием и поддерживает романтические отношения со своим возлюбленным – 23-летним фитнес-тренером Сэмом Асгари.

Бритни также опубликовала еще один видеоролик, в котором в теплом шерстяном халате сидит на балконе и повторяет эпизод из фильма "Красотка", где Вивиан троллит героя Ричарда Гира, который боится высоты.

 

Напомним, что несмотря на активные съемки и гастроли, прошлая жизнь Бритни до сих пор дает свой отзвук. Так, один из ее экс-супругов Кевин Федерлайн требует, чтобы звездная бывшая втрое увеличила сумму алиментов на детей.

Читайте также: Это не мои проблемы, – Бритни Спирс отреагировала на вымогательство денег экс-супруга

Дело в том, что после развода со Спирс 11 лет назад артистка впала в депрессию и начала принимать наркотики, из-за чего Кевин лишил ее родительских прав и забрал детей под свою опеку. Несмотря на это, Бритни наладила свою жизнь и продолжает встречаться с двумя родными сыновьями.

 

 

Теги: LifeStyle Музыка Эротика Бритни Спирс
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
#SaveOlegSentsov: міст Резендам в німецькому Гамбурзі став жовто-блакитним на підтримку Сенцова
сегодня, 17:02 #SaveOlegSentsov: міст Резендам в німецькому Гамбурзі став жовто-блакитним на підтримку Сенцова
Сергій Якименко 1
За кулисами здорового питания: что, где, когда и как?
сегодня, 16:24 За кулисами здорового питания: что, где, когда и как?
Ольга Задорожна 48
Как сделать летние кофейные коктейли: легкие освежающие рецепты
сегодня, 14:17 Как сделать летние кофейные коктейли: легкие освежающие рецепты
120
Ганебне запрошення на футбол: чому німці
сегодня, 15:01 Ганебне запрошення на футбол: чому німці "відкрили Росію" у Києві
Дід Панас 1573
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
сегодня, 14:02 Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
Яніна Ткачук 369399
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук