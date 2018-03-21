Бритни Спирс показала идеальный пресс в рекламе для Kenzo: фото и видео
Поп-певица Бритни Спирс стала лицом коллекции Memento No. 2. Kenzo. Главный акцент луков сосредоточен на стиле начала 1990-х – именно тогда был пик популярности Спирс.
Вместе с 36-летней Бритни над кадрами и черно-белым видео работал фотограф Вилли Вандерперре.
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В течение недели бренд публиковал каждый день новое фото в сети, где было не видно лица модели, тем самым подогревая интерес публики.
Бритни Спирс для Kenzo: видео
На кадрах Спирс продемонстрировала свою прекрасную физическую форму.
Источник: 24 Канал
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