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Бритни Спирс показала стройное тело в голубом купальнике: фото

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Бритни Спирс
Бритни Спирс / GettyImages

Американская певица Бритни Спирс опубликовала фото со своим сыном Престоном, на котором поразила поклонников своим идеальным телом.

Фотографию певица показала поклонникам на своей странице в Instagram.

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"Отдыхаем с Престоном в одном из самых любимых мест в Майами", – прокомментировала Спирс.

Кроме того, пользователи социальных сетей отреагировали яркими комментариями: "Выглядишь снова на 19", "Выглядишь фантастически" и другие.

Стоит отметить, что 36-летняя певица поражает своим телом. Оставаться в форме ей помогает спорт и правильное питание. Кроме того, Бритни до сих пор поддерживает романтические отношения со своим возлюбленным – 23-летним фитнес-тренером Сэмом Асгари.

брітні спірс з семом асгарі
Бритни Спирс с возлюбленным / Getty

Теги: LifeStyle Бритни Спирс
Источник: 24 Канал
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