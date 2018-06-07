Бритни Спирс показала стройное тело в голубом купальнике: фото

Американская певица Бритни Спирс опубликовала фото со своим сыном Престоном, на котором поразила поклонников своим идеальным телом.

Фотографию певица показала поклонникам на своей странице в Instagram.

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"Отдыхаем с Престоном в одном из самых любимых мест в Майами", – прокомментировала Спирс.



Кроме того, пользователи социальных сетей отреагировали яркими комментариями: "Выглядишь снова на 19", "Выглядишь фантастически" и другие.

Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears) 6 Чер 2018 р. о 4:05 PDT

Стоит отметить, что 36-летняя певица поражает своим телом. Оставаться в форме ей помогает спорт и правильное питание. Кроме того, Бритни до сих пор поддерживает романтические отношения со своим возлюбленным – 23-летним фитнес-тренером Сэмом Асгари.



Бритни Спирс с возлюбленным / Getty