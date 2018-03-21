16:13
21 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-6°C
0°C -7°C
  • четверг
    0°C -11°C
  • пятница
    1°C -13°C
  • суббота
    1°C -15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 ПАРАЛИМПИАДА-2018
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Униженный Путин. Пьяный пилот
Вєсті Кремля
23:28, 20 марта
Вести.UA. Савченко пугает.
Вєсті.UA
20:50, 20 марта
Как одесситы мечтали о мэрии будущего, а получили мэра под подозрением.
ЦРУ
09:38, сегодня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, сегодня
Вспомнить Все. Колхозы: агробизнес по-советски
Згадати все
21:29, 19 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 ПАРАЛИМПИАДА-2018

Бритни Спирс раскритиковали за злоупотребление фотошопом

111 Читати новину українською
Бритни Спирс
Бритни Спирс / Коллаж: 24 Канал

Певица Бритни Спирс стала лицом новой джинсовой коллекции Kenzo. В фотосессии бренда звезда позирует в коротких топах и даже в нижнем белье.

Но не всем поклонникам Бритни понравился результат съемки. В сети поклонники раскритиковали Спирс за большое количество ретуши. Некоторые даже указали, что не сразу узнал поп-звезду.

Читайте также: Селена Гомес ответила всем, кто критиковал ее располневшую фигуру

"А мы вообще уверены, что это Бритни Спирс?" – написал музыкальный критик Джо Коскарелли.

Сама Бритни пока никак не ответила на критику.

Так выглядит Бритни Спирс в рекламе Kenzo:

А так на недавней светской тусовке:

Теги: LifeStyle Фотосравнение Мода
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Для чого українська влада приймає закони, які лише посилюють тиск на бізнес
сегодня, 16:00 Для чого українська влада приймає закони, які лише посилюють тиск на бізнес
26
Новий президентський термін: що загрожує Путіну на міжнародній арені
сегодня, 15:01 Новий президентський термін: що загрожує Путіну на міжнародній арені
Блог Медіа 1594
сегодня, 14:12 "Не видели раньше ничего подобного": на Донбассе заметили новейшие российские комплексы
963
Как увеличить скорость интернета дома: полезные лайфхаки
сегодня, 15:50 Как увеличить скорость интернета дома: полезные лайфхаки
129
Ко Дню поэзии: 10 стихотворений об Украине без цензуры
сегодня, 13:30 Ко Дню поэзии: 10 стихотворений об Украине без цензуры
1084
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук