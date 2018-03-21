Бритни Спирс раскритиковали за злоупотребление фотошопом

Певица Бритни Спирс стала лицом новой джинсовой коллекции Kenzo. В фотосессии бренда звезда позирует в коротких топах и даже в нижнем белье.

Но не всем поклонникам Бритни понравился результат съемки. В сети поклонники раскритиковали Спирс за большое количество ретуши. Некоторые даже указали, что не сразу узнал поп-звезду.

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"А мы вообще уверены, что это Бритни Спирс?" – написал музыкальный критик Джо Коскарелли.

are we… sure... that this is Britney Spears…? pic.twitter.com/8Nk2ONqgcI — Joe Coscarelli (@joecoscarelli) 20 березня 2018 р.

Сама Бритни пока никак не ответила на критику.

Так выглядит Бритни Спирс в рекламе Kenzo:

А так на недавней светской тусовке: