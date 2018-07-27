Бритни Спирс запретила подчиненным употреблять алкоголь во время ее турне: известна причина

Американская певица Бритни Спирс ошеломила своим требованием к творческой команде. Звезда полностью запретила ее помощникам употреблять алкоголь, пока не завершится турне артистки.

Об этом сообщает Page Six.

Причиной для такого запрета был случай с певицей Деми Ловато. Артистка попала в больницу после передозировки наркотиками. Сейчас ее жизни ничего не угрожает, а отмененные концерты во всем мире стали отличным уроком для других певцов.

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Бритни Спирс решила не рисковать и запретить своим подчиненным употреблять любой алкоголь во время ее турне. Так звезда пытается не только избежать недоразумений в коллективе, но и боится спровоцировать бывшую зависимость, от которой она страдала несколько лет.

Команда Бритни установила строгие правила. Все это для того, чтобы в первую очередь удержать от употребления саму Бритни, и, во-вторых, потому что среди танцоров Спирс есть несовершеннолетние

– рассказал инсайдер издания.

По информации источников, по просьбе Бритни Спирс из всех гостиничных номеров ее команды изъяты алкогольные напитки. Кроме этого, за кулисами концертов тоже не найти соответствующие напитки. Инсайдер утверждает, что Бритни Спирс, которая уже более 6 лет не употребляет алкоголь, ввела "сухой закон" в начале своего турне.