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Бритни Спирс засветила стройные ноги в мини-платье: соблазнительные фото

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Бритни Спирс засветила стройные ноги
Бритни Спирс засветила стройные ноги / Соцсети

Известная американская певица Бритни Спирс не перестает удивлять поклонников стильными и несколько соблазнительными фото.

Так, на странице в Instagram звезды появилась фотография, где звезда позирует перед камерой, выставив на показ стройные ноги.

Для фотографии Бритни Спирс выбрала приталенное короткое платье красного цвета. Платье легко лежит на плечях певицы, подчеркивая ее аппетитные формы и стройные загорелые ноги. Соблазнительный образ звезда дополнила босоножками на больших каблуках.

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Фотосессию Бритни Спирс провела в комнате на фоне картины и журнального столика.

Перед выходом сегодня вечером! Нашла свое красное платье,
– подписала фото певица.

Поклонники Бритни Спирс не сдерживали эмоций в комментариях, отмечая, что звезда невероятно красивая и находится в отличной физической форме.

Going out tonight!! Found my red dress!!!!!

Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears)

Теги: LifeStyle Музыка Голливуд
Источник: 24 Канал
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