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      Бритни Спирс засветила стройные ноги в ультракоротком платье: фото

      441 Читати новину українською
      Бритни Спирс
      Бритни Спирс / Getty images

      Поп-певица Бритни Спирс сделала эффектный анонс своего предстоящего тура. О выступлениях артистка заявила в ультракоротком платье, которое обнажило ее стройные ноги.

      Бритни Спирс продолжает активно развивать свою карьеру. После недавнего мирового турне звезда анонсировала серию выступлений в Соединенных Штатах Америки. Эффектный анонс она сделала в Лос-Анджелесе.

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      Как сообщает The Daily Mail, по этому случаю артистка организовала праздничный парад. На мероприятие пришли десятки тысяч людей, которые собрались на главной площадке презентации – парка Metro-Goldwyn-Mayer. Для поклонников Бритни Спирс подготовила настоящее действо: повсюду звучали ее песни, а возле сцены было яркое световое шоу с разноцветными инсталляциями, которые воспроизводили названия самых известных хитов артистки. По словам очевидцев, мимо парка прошли колонны с карнавальными повозками, на которых были танцоры.

      Не менее эффектным было и появление на сцене Бритни Спирс. Поп-дива вышла к поклонникам сквозь дым. Певица сразу поразила всех мини-платьем: Бритни Спирс похвасталась стройными ногами в приталенном черном платье с двумя золотыми звездами по бокам. Хоть наряд скромно прикрывал грудь певицы, однако это отнюдь не повлияло на обольстительность ее образа.

       

       

       

       

       

       

      Теги: LifeStyle Музыка Бритни Спирс
      Источник: 24 канал
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      Новости за 19 октября
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