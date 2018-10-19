Бритни Спирс засветила стройные ноги в ультракоротком платье: фото

Поп-певица Бритни Спирс сделала эффектный анонс своего предстоящего тура. О выступлениях артистка заявила в ультракоротком платье, которое обнажило ее стройные ноги.

Бритни Спирс продолжает активно развивать свою карьеру. После недавнего мирового турне звезда анонсировала серию выступлений в Соединенных Штатах Америки. Эффектный анонс она сделала в Лос-Анджелесе.

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Как сообщает The Daily Mail, по этому случаю артистка организовала праздничный парад. На мероприятие пришли десятки тысяч людей, которые собрались на главной площадке презентации – парка Metro-Goldwyn-Mayer. Для поклонников Бритни Спирс подготовила настоящее действо: повсюду звучали ее песни, а возле сцены было яркое световое шоу с разноцветными инсталляциями, которые воспроизводили названия самых известных хитов артистки. По словам очевидцев, мимо парка прошли колонны с карнавальными повозками, на которых были танцоры.

Не менее эффектным было и появление на сцене Бритни Спирс. Поп-дива вышла к поклонникам сквозь дым. Певица сразу поразила всех мини-платьем: Бритни Спирс похвасталась стройными ногами в приталенном черном платье с двумя золотыми звездами по бокам. Хоть наряд скромно прикрывал грудь певицы, однако это отнюдь не повлияло на обольстительность ее образа.