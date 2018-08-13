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Брэд Питт боится, что Анджелина Джоли переедет с детьми в Лондон: подробности

17 Читати новину українською
Брэд Питт и Анджелина Джоли
Брэд Питт и Анджелина Джоли / Фото из открытых источников

Судебная волокита с разводом Анджелины Джоли и Брэда Питта зашла в тупик. Голливудский актер Брэд Питт переживает, что Джоли может вывезти их общих детей в Великобританию.

Источники Daily Mail сообщает, что экс-супруги не прекращают ссориться в последние месяцы.

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Брэд Питт сильно боится, что экс-супруга заберёт навсегда сыновей и дочерей в Британию.

Не секрет, что Энджи хотела бы получить право полной опеки над детьми и переехать за границу. Сейчас на ней физическая опека, но она не может переехать без согласия Брэда,
– информирует инсайдер.

Отмечается, что Питт не собирается ей этого позволить.

"Брэд не хочет, чтобы ему приходилось лететь 8-9 часов каждый раз, когда он захочет увидеть своих детей", – говорится в источнике.

Напомним, что актерская пара Анджелина Джоли и Брэд Питт объявили о разводе еще в 2016 году. Они до сих пор решают судебные вопросы, в частности, бывшие супруги разделят опеку над 6 детьми – 16-летним Мэддоксом, 14-летним Паксом, 13-летняя Захарой, 12-летней Шайло и 9-летними близнецами Вивьен и Нокс.

Накануне Джоли заявила, что ее экс-муж не выплачивает алиментов на детей. Таким образом Анджелина Джоли стремится не только привлечь внимание социума, но и впоследствии использовать это в суде. Такие обвинения уже опровергли представители Брэда Питта, заявив, что голливудская звезда манипулирует этим вопросом в СМИ.

Теги: LifeStyle Скандал Звездные разводы Брэд Питт Анджелина Джоли
Источник: 24 Канал
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