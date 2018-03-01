Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо снимутся в новом фильме Тарантино

К актерскому составу нового фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" присоединятся Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо.

Как пишет Variety, лента рассказывает о событиях 1969 года на фоне убийства актрисы Шэрон Тейт преступной группой Чарльза Мэнсона, который скончался в ноябре 2017 года.

В фильме Ди Каприо исполнит роль звезды вестернов Рика Далтона, а Питт – его дублера Клиффа Бута.

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"Оба стремятся добиться успеха в новом, уже незнакомом им Голливуде. Но у Рика известная соседка – Шэрон Тейт. Я работал над этим сценарием пять лет и прожил в Лос-Анджелесе практически всю свою жизнь, включая 1969 год, когда мне было семь лет. Мне не терпится рассказать историю Лос-Анджелеса, а также Голливуда, которого больше не существует", – рассказал Тарантино.

Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо сыграют в фильме Тарантино

Премьера фильма запланирована на 9 августа 2019 года.