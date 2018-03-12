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Брэд Питт на год отказался от интимных отношений

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Брэд Питт на год отказался от интимных отношений
Брэд Питт на год отказался от интимных отношений / Hollywood Life

Голливудский актер Брэд Питт сделал громкое заявление о том, что на год отказывается от любых интимных отношений.

54-летний актер принял такое решение для того, чтобы восстановиться после развода с Анджелиной Джоли, сообщает издание The Sun.

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Как рассказали инсайдеры, сейчас актер много медитирует, занимается спортом и не употребляет алкоголь.

"Он употребляет только здоровую пищу, отказался полностью от алкоголя. Брэд был в отношениях всю свою сознательную жизнь. Сейчас он свободен и может полностью заняться собой и делать то, что раньше не мог", – сообщил источник.

Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт поженились 23 августа 2014 года. Отношения актеров начались в 2005 году на съемках фильма "Мистер и миссис Смит", а о помолвке они сообщили в 2012-м. В сентябре 2016 года стало известно, что Брэд Питт и Анджелина Джоли разводятся. Причиной развода называют роман Питта с французской актрисой Марион Котийяр. Актеры недавно вместе снялись в фильме "Союзники" Роберта Земекиса.

Теги: LifeStyle Кино Звездные разводы Брэд Питт Анджелина Джоли
Источник: 24 Канал
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