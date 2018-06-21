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Брэд Питт не позволил детям сниматься с Анджелиной Джоли в "Малефисенте": подробности

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Экс-супруги Джоли-Питт
Экс-супруги Джоли-Питт / Фото из открытых источников

Звездные экс-супруги Анджелина Джоли и Брэд Питт продолжают борьбу за опеку над детьми. На этот раз голливудский киноактер запретил детям сниматься во второй части фильма "Малефисент" с Анджелиной Джоли в главной роли.

Известно, что Джоли хотела привлечь к съемкам фильма 12-летнюю дочь Шайло и 10-летнего сына Нокса. Об этом сообщает UsWeekly.

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Брэд отказался подписать соглашение об участии Шайло и Нокса в съемках. Дети используются как пешки,
–  говорится в источнике.

К слову, у Питта и Джоли шестеро детей: 16-летний Мэддокс, 13-летняя Захара, 14-летний Пакс, 12-летняя Шайло и 10-летние близнецы Нокс и Вивьен. Кроме того, одна из дочерей уже имела опыт в съемке фильма "Малефисент". В первой части, вышедшей на экраны в 2014 году, 10-летняя Вивьен снялась вместе с Джоли.

Напомним, что актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт решили расстаться еще в 2016 году. Сейчас пара решает судебные вопросы, в частности, супруги разделят опеку над 6 детьми –  16-летним Мэддоксом, 14-летним Паксом, 13-летней Захарой, 12-летней Шайло и 9-летними близнецами Вивьен и Нокса. Старший сын Мэддокс уже заявил, что хочет жить с отцом.

Теги: LifeStyle Кино Дети Брэд Питт Анджелина Джоли Звездные мамы
Источник: 24 Канал
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