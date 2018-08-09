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Брэд Питт ответил на обвинения "манипуляторши" Джоли

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Брэд Питт и Анджелина Джоли
Брэд Питт и Анджелина Джоли / Фото из открытых источников

Актриса Анджелина Джоли обратилась в суд с заявлением, что Брэд Питт – отец ее детей – не оказывает соответствующую финансовую поддержку. Питта возмутили такие слова экс-супруги и он ответил на обвинения.

Как отметили адвокаты Брэда, на самом деле со времен их разрыва Анджелина получила от него более 9  миллионов долларов, пишет Entertainment Tonight.

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"Ответчик (Брэд Питт) одолжил истцу (Анджелина Джоли) 8 миллионов долларов, чтобы помочь ей приобрести её нынешнее жилье, а также оплатил счета на сумму более 1,3 миллиона долларов в пользу истца и несовершеннолетних детей", – заявили адвокаты актера.

По словам юристов, во время предварительных переговоров с представителями Джоли вопрос алиментов последние ни разу не поднимали. Поэтому неожиданную просьбу актрисы назначить судебное слушание – это просто попытка обострить конфликт, а еще "неприкрытая попытка манипулировать освещением этой темы в СМИ".

В то же время, адвокат Джоли заявила, что заем на дом, который дал Питт своей экс-жене – это именно заем, а не деньги на содержание детей. А Джоли "просит Брэда оплачивать 50% расходов на детей", но он этого не делает, пишет People.


Экс-супруги борятся за детей

Напомним, что актерская пара Анджелина Джоли и Брэд Питт объявили о разводе еще в 2016 году. Они до сих пор решают судебные вопросы, в частности, бывшие супруги разделит опеку над 6 детьми – 16-летним Мэддоксом, 14-летний Пакс, 13-летняя Захара, 12-летней Шайло и 9-летними близнецами Вивьен и Нокса.

Теги: LifeStyle Голливуд Брэд Питт Анджелина Джоли Звездные разводы
Источник: 24 Канал
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