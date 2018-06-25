Брэд Питт поразил помолодевшим видом после воссоединения с детьми

54-летний актер Брэд Питт чувствует себя прекрасно после общения со своими детьми. Кроме этого он встретился с друзьями, которые тоже заметили в нем положительные изменения.

Об этом рассказал анонимный источник изданию People.

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"Он выглядит как лучшая версия "старого" и счастливого Брэда. Он выглядит так, как будто его возраст изменился в противоположную сторону. Точно можно сказать, что он стал лучше заботиться о самом себе. Он также очень оптимистично говорит о будущем", – поделились собеседники.



Брэд Питт

Как известно судебный процесс Брэда Питта и его бывшей жены Анджелины Джоли продолжается длительное время. Бывшие супруги спорят за право на то, кто станет основным опекуном их шести детей.

Джоли всячески пыталась помешать Питту видеться с детьми, однако суд встал на сторону Питта – теперь актер может видеться с детьми и звонить им в любое время, что раньше было под строгим запретом.