Брэд Питт разошелся с профессором Нери Оксман, – СМИ

Израильская архитектор и профессор Массачусетского технологического университета Нери Оксман разорвала отношения с голливудским актером Брэдом Питтом. Так утверждают инсайдеры западных СМИ.

Как пишет Page Six, Оксман разошлась с Брэдом из-за другого мужчины – миллиардера Билла Экмана.

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Издание отмечает, что Нери и Билл видела вместе в Париже – Экман прилетел участвовать в теннисном Кубке финансистов, а Оксман – болеть за него с трибун, а затем сопровождать на вечеринке.

Нери Оксман

По словам инсайдера, 42-летняя архитектор и 52-летний финансист вели себя как настоящая пара.

Напомним, о романе Брэда Питта и Нери Оксман заговорили в начале апреля 2018 года. Пара якобы познакомилась во время подготовки совместного проекта, и вскоре, если верить инсайдерам, из дружеских их отношения переросли в романтические.