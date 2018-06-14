20:01
14 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
27°C 14°C
  • пятница
    29°C 18°C
  • суббота
    27°C 17°C
  • воскресенье
    29°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Джигурда идет в мэры Москвы. Окрещенные ракеты России
Вєсті Кремля
21:07, 13 июня
Вести.UA. Скромность Парубия. "Заслуги" политиков
Вєсті.UA
20:58, 13 июня
"Гаврилівські курчата": что же на самом деле стоит за успешным брендом
ЦРУ
09:00, 13 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

Брэд Питт разошелся с профессором Нери Оксман, – СМИ

101 Читати новину українською
Нери Оксман и Брэд Питт уже не вместе?
Нери Оксман и Брэд Питт уже не вместе?

Израильская архитектор и профессор Массачусетского технологического университета Нери Оксман разорвала отношения с голливудским актером Брэдом Питтом. Так утверждают инсайдеры западных СМИ.

Как пишет Page Six, Оксман разошлась с Брэдом из-за другого мужчины – миллиардера Билла Экмана.

Читайте также: Таблоид "воссоединил" Брэда Питта и Дженнифер Энистон: фото

Издание отмечает, что Нери и Билл видела вместе в Париже – Экман прилетел участвовать в теннисном Кубке финансистов, а Оксман – болеть за него с трибун, а затем сопровождать на вечеринке.

Нери Оксман

По словам инсайдера, 42-летняя архитектор и 52-летний финансист вели себя как настоящая пара.

Напомним, о романе Брэда Питта и Нери Оксман заговорили в начале апреля 2018 года. Пара якобы познакомилась во время подготовки совместного проекта, и вскоре, если верить инсайдерам, из дружеских их отношения переросли в романтические.

Теги: LifeStyle Брэд Питт Звездные разводы
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Грязная и не очень: как самостоятельно контролировать качество воды
сегодня, 19:02 Грязная и не очень: как самостоятельно контролировать качество воды
Яніна Ткачук 83
Чому влада не хоче запроваджувати податок
сегодня, 17:59 Чому влада не хоче запроваджувати податок
Тетяна Острікова 69
Почему ФБ маргинальной Чичерины загоняет Путина в политический вольер
сегодня, 17:01 Почему ФБ маргинальной Чичерины загоняет Путина в политический вольер
Андрій Воропаєв 797
Путин пытается футболом прикрыть кровь, которую он проливает во всем мире
сегодня, 15:01 Путин пытается футболом прикрыть кровь, которую он проливает во всем мире
Юрій Бутусов 1258
Доступное жилье для людей должно начинаться с доступности его выбора
сегодня, 12:03 Доступное жилье для людей должно начинаться с доступности его выбора
Лев Парцхаладзе 750
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук