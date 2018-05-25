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Брэд Питт разозлил Анджелину Джоли острым заявлением, – СМИ

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Развод Анджелины Джоли и Брэда Питта
Развод Анджелины Джоли и Брэда Питта

Уже 2 года актерская чета – Брэд Питт и Анджелина Джоли– не может прийти к согласию в разводе. Пара то готова подписать все документы, то разжигает конфликт новым спором. А недавно Брэд Питт сумел разозлить жену новым заявлением.

Об этом сообщает Page Six.

Вопрос о разводе Брэда Питта и Анджелины Джоли – одна из самых острых тем в Голливуде. Обострение и так непростых отношений знаменитостей вызвали слухи о продаже недвижимости. Недавно Анджелина Джоли решила избавиться от поместья во Франции. Для Брэда Питта это место очень важно, ведь актер заботится о виноградниках и ухаживает за усадьбой. Поэтому недвижимость он сумел "отвоевать".

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Однако не поместье является причиной регулярных раздоров экс-влюбленных, а опека над потомками. Знаменитости, которые воспитывали 3 биологических детей и 3 усыновленных, не могут найти общий язык друг с другом. Поводом для недавнего конфликта стало заявление Брэда Питта о запрете вывоза его детей за границу.

В то же время Анджелина Джоли, которая готовится к съемкам в Лондоне, не на шутку разозлилась из-за этого.

Последней проблемой стало то, что Анджелина хочет снимать фильм в Европе в течение нескольких месяцев и планирует взять детей на время работы с собой. Брэд категорически против и всячески этому препятствует. Он будет сниматься летом в Лос-Анджелесе и хочет регулярно видеть своих детей,
– отметил инсайдер издания.

Сам Брэд Питт не в восторге от нового скандала с Анджелиной Джоли. Однако оставаться без детей все лето он не намерен, а ездить в Европу тоже не удастся. Поэтому актер настроен решительно и даже может обратиться в суд с этим вопросом.

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"Брэду будет не по себе, если его дети будут находиться далеко в течение нескольких месяцев. Он считает, что Лос-Анджелес – это их родной дом и именно здесь им будет комфортно. Брэд не против, чтобы дети путешествовали, но не на столько времени", – добавил инсайдер.

Сейчас Анджелину Джоли заметили в Лондоне. Звезду сопровождали ее двое сыновей.


Анджелина Джоли с детьми (фото – The Daily Mail)


Анджелина Джоли в Лондоне

Напомним, актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт решили расстаться еще в 2016 году. После обнародования тревожного заявления они совместно проводили религиозные праздники, как будто ничего не произошло. А уже летом 2017 появилась информация, что актеры могут отменить развод. Сейчас Брэд Питт и Анджелина Джоли опровергают все слухи о возобновлении отношений и решают судебные вопросы, в частности, супруги разделят опеку над 6 детьми.

Теги: LifeStyle Дети Звездные разводы Брэд Питт Анджелина Джоли
Источник: 24 Канал
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