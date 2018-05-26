Брэд Питт счастливо гулял по Лос-Анджелесу вопреки конфликту с Анджелиной Джоли: фотофакт

Уже несколько лет мир наблюдает за баталиями между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом. Когда-то счастливые супруги не прекращают ссоры из-за условий развода. Однако вопреки всем проблемам Брэд Питт совершил прогулку, во время которой не скрывал улыбки.

Об этом сообщает The Daily Mail.

Как известно, развод актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли – одна из самых обсуждаемых тем в Голливуде. Хотя сами знаменитости не комментируют события в СМИ, однако инсайдеры активно сообщают журналистам о новых скандах в звездной семье.

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Так, недавно пара столкнулась с недоразумением относительно совместной недвижимости. Однако имущество всего лишь вызывает конфликты у супругов. Анджелина Джоли и Брэд Питт до сих пор не могут согласовать вопрос относительно опеки над 6 детьми.



По информации СМИ, актер в течение 7 часов вел переговоры с Анджелиной Джоли. Вероятно разговор был удачным для него, ведь после этого Брэд Питт решил прогуляться по улицам Лос-Анджелеса и не скрывал своей счастливой улыбки. Для выхода 54-летний актер выбрал серый классический костюм и белую рубашку. Свой образ он дополнил черной обувью и головным убором.



Брэд Питт на улицах Лос-Анджелеса



Актер Бред Питт



Брэд Питт в Лос-Анджелесе

Инсайдеры издания сообщили, что вместе с тем Анджелина Джоли не в восторге от того, что не может отправиться в Великобританию на съемки со своими детьми. Известно, что на это требуется согласие Брэда Питта, который уже заявил об отказе. Актер отметил, что не против путешествий и отдыха своих потомков, однако летом будет работать в Лос-Анджелесе и хотел бы свободное время проводить с ними. Именно поэтому мужчина не дал согласие на вывоз детей из страны.



Вероятно, Анджелина Джоли пренебрегла этим решением Брэда Питта, ведь папарацци сфотографировали ее на улицах Лондона в сопровождении двух сыновей.

Напомним, что Анджелина Джоли и Брэд Питт решили расстаться еще в 2016 году. Уже летом 2017 появилась информация, что актеры могут отменить развод, однако впоследствии это опровергли. Сейчас Брэд Питт и Анджелина Джоли решают судебные вопросы, в частности, супруги разделят опеку над 6 детьми.