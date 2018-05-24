Брэд Питт угрожал убить Вайнштейна

Голливудский актер Брэд Питт угрожал убить скандального Вайнштейна, если тот хотя бы еще раз будет добиваться Гвинет Пэлтроу. О домогательствах продюсера она рассказала еще в октябре 2017 года, однако только сейчас поделилась, что тогда за нее вступился Брэд Питт, с которым они встречались.

Об этом актриса рассказала в радиоэфире SiriusXM, говорится в издании Howardstern.

Читайте также: Азия Ардженто рассказала, что Харви Вайнштейн изнасиловал ее в Каннах

Гвинет Пэлтроу и Брэд Питт

Пэлтроу заметила, что Питт замечательный человек, который защитил ее, когда у актрисы не было еще ни славы, ни какого-либо влияния. Харви Вайнштейн пытался затянуть тогда еще 22-летнюю Гвинет Пэлтроу в свой гостиничный номер и настаивал, чтобы она сделала ему массаж. Ей удалось сбежать. Актриса рассказала об инциденте своему тогдашнему бойфренду Брэду Питту.

Возмущенный действиями Вайнштейна Питт встретил киномагната на вечеринке 1995 года. Тогда Брэд прижал продюсера к стенке и сказал.

"Если ты хотя бы еще один раз обидишь ее, я тебя убью".

Гвинет Пэлтроу и Харви Вайнштейн

После разговора с Питтом Вайнштейн позвонил Пэлтроу и долго на нее кричал из-за того, что она рассказала Брэду. Но, наконец, оставил ее в покое.

Напомним, скандально известный киномагнат Харви Вайнштейн сексуально домогался не менее 50 женщин, среди которых была и актриса Гвинет Пэлтроу.